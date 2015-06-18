В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

К Новому году трехлеток, не обеспеченных местами в детских садах, в Кирове не будет! Такое заявление прозвучало во вторник на заседании общественного совета региональной приемной Президента страны. АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нешуточный скандал разгорелся вокруг этого детского сада на улице Пугачева. Четверо детей посещали его без путевок. По словам заведующей, все они - дети сотрудников дошкольного учреждения. Но, как оказалось, здесь работают только мамы двоих детей, причем одному ребенку была выдана путевка в другой детский сад, но он его не посещал».
На фоне ситуации с нехваткой мест - случай вопиющий. Подобные нарушения зафиксированы и в районах области. Одну из самых горячих тем сегодня обсуждали на заседании Совета приемной Президента.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Только в Кирове не устроены в детские сады и остаются в очереди 1811 детей - 2015 г.р. А у нас 2019ый наступил, соответственно, уже надо будет обеспечивать следующий год - рождения 2016ый».
Шесть новых детских садов скоро откроют свои двери. Сейчас идет их комплектование. Но далеко не все родители детей 2015го года рождения мечтают попасть именно туда. Они отказываются от путевок в новые дошкольные учреждения и ждут места поближе к дому.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Именно из-за таких родителей у нас не все дети получили путевки 2015 года, все эти дети в апреле получат путевки и пойдут в детские сады с 1 сентября, но мы начинаем с 1 августа, месяц дается на адаптацию».
Родители детей, которые до сих пор не могут получить путевку по месту жительства, возмущены. Органы Прокуратуры буквально "завалены" их обращениями. ТАТЬЯНА НАГАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В конце прошлого года областным судом удовлетворены исковые требования одной из матерей к администрации города о предоставлении ее ребенку места в садике максимально приближенном к месту жительства. С учетом позиции областного суда - останавливаться на достигнутом нельзя».
В ответ на это городские власти в очередной раз просят родителей набраться терпения и уверенно заявляют:
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«К 31 декабря у нас детей от 3х лет, не обеспеченных местами не будет».
Сдержат ли чиновники слово? - покажет время. Но в этом году в Кирове планируется построить еще 4 детских сада.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"