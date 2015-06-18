В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

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«Нешуточный скандал разгорелся вокруг этого детского сада на улице Пугачева. Четверо детей посещали его без путевок. По словам заведующей, все они - дети сотрудников дошкольного учреждения. Но, как оказалось, здесь работают только мамы двоих детей, причем одному ребенку была выдана путевка в другой детский сад, но он его не посещал».

«Только в Кирове не устроены в детские сады и остаются в очереди 1811 детей - 2015 г.р. А у нас 2019ый наступил, соответственно, уже надо будет обеспечивать следующий год - рождения 2016ый».

«К 31 декабря у нас детей от 3х лет, не обеспеченных местами не будет».

К Новому году трехлеток, не обеспеченных местами в детских садах, в Кирове не будет! Такое заявление прозвучало во вторник на заседании общественного совета региональной приемной Президента страны.На фоне ситуации с нехваткой мест - случай вопиющий. Подобные нарушения зафиксированы и в районах области. Одну из самых горячих тем сегодня обсуждали на заседании Совета приемной Президента.Шесть новых детских садов скоро откроют свои двери. Сейчас идет их комплектование. Но далеко не все родители детей 2015го года рождения мечтают попасть именно туда. Они отказываются от путевок в новые дошкольные учреждения и ждут места поближе к дому.Родители детей, которые до сих пор не могут получить путевку по месту жительства, возмущены. Органы Прокуратуры буквально "завалены" их обращениями.В ответ на это городские власти в очередной раз просят родителей набраться терпения и уверенно заявляют:Сдержат ли чиновники слово? - покажет время. Но в этом году в Кирове планируется построить еще 4 детских сада.