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В Кирове открылся новый центр для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 19:30 | Просмотров: 81 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове открылся новый центр для людей с ограниченными возможностями. Теперь в одном месте они могут развлечься, найти друзей и научиться чему-то новому.

Центр открылся буквально на днях, но занятия уже проходят в интенсивном режиме. Сегодня уроки компьютерной грамотности, которые уже посетили несколько групп по пять человек.

В Кирове открылся новый центр для людей с ограниченными возможностямиАНТОН ЛУБЯНОВ:
«Изучаю компьютерные технологии, что-то знаю, что-то изучаю новое - то, в чём сложности есть».
 
 
В 2018 году общество инвалидов выиграло конкурс в рамках ППМИ. В результате было получено помещение площадью 300 квадратных метров. Его отремонтировали, провели инженерные коммуникации и произвели замену окон. Также проект "Неваляшкин" получил президентский грант в размере 2-ух миллионов рублей. На эти средства была приобретена мебель, компьютерное, игровое и театральное оборудование, настольные, спортивные и развивающие игры.

В Кирове открылся новый центр для людей с ограниченными возможностямиИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Вообще у нас здесь 10 направлений, среди них прикладное творчество, театральная студия, четыре вида игротеки, киноклуб, информационные встречи, спортивный зал. Ну вот это только первые 10 самых таких начальных, базовых вещей, которые мы готовы прямо сейчас запустить и запускаем. Естественно, направления будут расширяться. Мы планируем гончарную мастерскую, мы планируем кулинарные мастер-классы, мы планируем даже караоке».
 
 
Можно прийти порисовать на песке или поиграть в настольные игры, а можно научиться изготавливать народную куклу или работать в технике батик или декупажа, а также побить грушу. Всю информацию о центре, а также расписание занятий можно узнать у председателей первичных организациях или в группе ВКонтакте.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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