В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"
Краска из камня. Кирилл Мусихин специально для конкурса "Отчий дом" провел большую исследовательскую работу. Он изучал процесс изготовление краски из минерала волконскоит. Его месторождение есть и в Кировской области. Его заинтересовал этот минерал.
КИРИЛЛ МУСИХИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА "ОТЧИЙ ДОМ":
«Мне стало интересно про изготовление краски на его основе. Использовали его в иконописи, а потом использовали для покраски танков во время Великой Отечественной войны».
Третьеклассница Маша Чащина задумалась о современных технологиях и здоровье земляков. Школьница провела исследование о влиянии электромагнитных волн на организм.
МАША ЧАЩИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "ОТЧИЙ ДОМ":
«Мне стало интересно, какой вред электромагнитное излучение наносит. Сотовые телефоны так прижились, что уже трудно представить, как бы мы без них обходились».
Всего в краеведческой конференции "Отчий дом" участвовали почти сто школьников с третьего по 11-й класс. Ребята посвятили свои работы этнологии, культуре и искусству, историческому краеведению и другим областям науки. Оценивали школьников преподаватели кировских университетов, сотрудники центра имени Александра Невского.
ЕЛЕНА БЕССОНОВА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Оценены работы по достоинству. Многие из них требуют продолжения, более глубокого изучения. Какие-то работы впоследствии станут и курсовыми работами, может быть дипломными работами».
Конференции "Отчий дом" проходит уже в 22й раз. Победители номинаций по итогам конкурса получили в качестве призов интересные энциклопедии.
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