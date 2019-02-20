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Новости / Общество

В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"

Вчера, 14:57 | Просмотров: 156 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове определили победителей региональной конференции школьников "Отчий дом". Она была посвящена культуре, искусству, краеведению.

Краска из камня. Кирилл Мусихин специально для конкурса "Отчий дом" провел большую исследовательскую работу. Он изучал процесс изготовление краски из минерала волконскоит. Его месторождение есть и в Кировской области. Его заинтересовал этот минерал.

В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"КИРИЛЛ МУСИХИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА "ОТЧИЙ ДОМ":
«Мне стало интересно про изготовление краски на его основе. Использовали его в иконописи, а потом использовали для покраски танков во время Великой Отечественной войны».

Третьеклассница Маша Чащина задумалась о современных технологиях и здоровье земляков. Школьница провела исследование о влиянии электромагнитных волн на организм.

В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"МАША ЧАЩИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "ОТЧИЙ ДОМ":
«Мне стало интересно, какой вред электромагнитное излучение наносит. Сотовые телефоны так прижились, что уже трудно представить, как бы мы без них обходились».

Всего в краеведческой конференции "Отчий дом" участвовали почти сто школьников с третьего по 11-й класс. Ребята посвятили свои работы этнологии, культуре и искусству, историческому краеведению и другим областям науки. Оценивали школьников преподаватели кировских университетов, сотрудники центра имени Александра Невского.

В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"ЕЛЕНА БЕССОНОВА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Оценены работы по достоинству. Многие из них требуют продолжения, более глубокого изучения. Какие-то работы впоследствии станут и курсовыми работами, может быть дипломными работами».

Конференции "Отчий дом" проходит уже в 22й раз. Победители номинаций по итогам конкурса получили в качестве призов интересные энциклопедии.


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