В регионе определили победителей краеведческой конференции школьников "Отчий дом"

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В Кирове определили победителей региональной конференции школьников "Отчий дом". Она была посвящена культуре, искусству, краеведению.Краска из камня. Кирилл Мусихин специально для конкурса "Отчий дом" провел большую исследовательскую работу. Он изучал процесс изготовление краски из минерала волконскоит. Его месторождение есть и в Кировской области. Его заинтересовал этот минерал.Третьеклассница Маша Чащина задумалась о современных технологиях и здоровье земляков. Школьница провела исследование о влиянии электромагнитных волн на организм.Всего в краеведческой конференции "Отчий дом" участвовали почти сто школьников с третьего по 11-й класс. Ребята посвятили свои работы этнологии, культуре и искусству, историческому краеведению и другим областям науки. Оценивали школьников преподаватели кировских университетов, сотрудники центра имени Александра Невского.Конференции "Отчий дом" проходит уже в 22й раз. Победители номинаций по итогам конкурса получили в качестве призов интересные энциклопедии.