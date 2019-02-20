Центральный рынок в очередной раз реконструируют

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Центральный рынок ждут большие изменения. Какой будет одна из самых масштабных торговых точек в Кирове?Городские власти в очередной раз озаботились вопросом реконструкции центрального рынка. Объект не менялся с советских времен. Представители администрации признают тот факт, что он не соответствует современному времени.На обновлённом рынке больше не будет открытых уличных павильонов, теперь все будут заниматься торговлей в тепле под крышей. Полная картина того, как же всё-таки будет выглядеть рынок в скором времени, будет известна к лету после утверждения проекта. Пока же понятно, что в связи с предстоящими изменениями арендная плата, скорее всего, поднимется.Торговцы готовы к изменениям и относятся к ним положительно, многие с нетерпением ждут преобразований.Кроме того, один из крытых павильонов будет снесён, на его месте будет организована парковка, рассчитанная на 120 машиномест. Также для продавцов рынка будет разработана единая униформа. Пока остаётся открытым лишь вопрос финансирования.