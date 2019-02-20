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Центральный рынок в очередной раз реконструируют

Вчера, 17:40 | Просмотров: 178 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Центральный рынок ждут большие изменения. Какой будет одна из самых масштабных торговых точек в Кирове?

Городские власти в очередной раз озаботились вопросом реконструкции центрального рынка. Объект не менялся с советских времен. Представители администрации признают тот факт, что он не соответствует современному времени.

Центральный рынок в очередной раз реконструируютИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сейчас разрабатывается модель, как по центральному ядру рынка, так и по периферии, чтобы у горожан появился новый формат. Что мы сегодня видим - это уличную торговлю, ну, мало где она уже сейчас сохранилась. И всё-таки нужно думать об условиях работы, прежде всего, и торговцев, и тех, кто сюда приходит, потому что мерить джинсы на картонке, как раньше это было, это уже ненормально».

На обновлённом рынке больше не будет открытых уличных павильонов, теперь все будут заниматься торговлей в тепле под крышей. Полная картина того, как же всё-таки будет выглядеть рынок в скором времени, будет известна к лету после утверждения проекта. Пока же понятно, что в связи с предстоящими изменениями арендная плата, скорее всего, поднимется.

Центральный рынок в очередной раз реконструируютАСЛАН РЗАЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА:
«В последние два месяца мы работали с арендаторами, мы проводили совместные совещания, мы считали - там она поднимется незначительно на сумму коммунальных платежей, потому что на сегодняшний день они торгуют на улице, и у них нет отопления, соответственно, на коэффициент стоимости отопления поднимется, плюс освещение, ну и незначительно, скорее всего, поднимется арендная плата».
 
Торговцы готовы к изменениям и относятся к ним положительно, многие с нетерпением ждут преобразований.

Центральный рынок в очередной раз реконструируютНИНА ОБУХОВА, ПРОДАВЕЦ:
«Посовременней, конечно, чтобы было всё. Что бы и убрать, спрятать всякие ненужные - у нас там висят, видите, наверное, провода - там спрятать, убрать, как-то бы покрасивей всё сделать, и очень прекрасно бы было, конечно. Но так-то народ у нас тянется к рынку».

Центральный рынок в очередной раз реконструируютЕКАТЕРИНА КОЧКИНА, ПРОДАВЕЦ:
«И поток, может быть, и плата увеличатся, зато, может быть, покупателей побольше пойдет. То, что люди хотят более цивилизованно уже одеваться».

Кроме того, один из крытых павильонов будет снесён, на его месте будет организована парковка, рассчитанная на 120 машиномест. Также для продавцов рынка будет разработана единая униформа. Пока остаётся открытым лишь вопрос финансирования.


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