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Новости / Общество

Дефицит кадров в детских садах города Кирова

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 130 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Скандальная история вокруг 41-го садика в Кирове обнажила еще одну проблему. Речь - о дефиците кадров в дошкольных учреждениях.
 
 
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нашумевшая история с детским садом на улице Пугачева расколола общественность на два лагеря. Одни осуждают заведующую, другие — яро ее защищают. Мол, женщина пошла на такой отчаянный шаг вынужденно, чтобы решить кадровый вопрос».

В поддержку заведующей высказался экс-глава департамента образования. По словам Анатолия Чурина, по сути, женщина действовала в интересах детей всего садика.

Дефицит кадров в детских садах города КироваАНАТОЛИЙ ЧУРИН, ЭКС-ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТ ЗСКО:
«Фактически у заведующей не осталось никаких рычагов, чтобы полностью скомплектовать свой штат работников».

Дефицит кадров в дошкольных учреждениях Кирова действительно существует, - признают городские чиновники. Но, по их мнению, это вовсе не проблема, а текущий рабочий процесс.

Дефицит кадров в детских садах города КироваЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодня у нас есть 48 вакансий на 143 дс по 0,3 ставки на организацию, то есть, ни в одной группе нет такого, чтобы она была без воспитателя».

Уверенность городских властей не разделяют родители юных кировчан. Свою обеспокоенность они высказали на очередном пикете у стен администрации. Вопрос с дефицитом кадров в детских садах волнует их не меньше проблемы с нехваткой мест.

Дефицит кадров в детских садах города КироваМАРИНА СУНЦОВА, УЧАСТНИЦА ПИКЕТА:
«Нам в новые детсады, куда пойдет мой ребенок, обещают практикантов и выпускников-колледжа. Надо хотя бы на одну группу ставить стажиста, человека с опытом, второго можно молодого, чтобы она его натаскивала, да».

Пятого марта свои двери планирует открыть новое дошкольное учреждение в Урванцево, а еще через неделю - принять первых воспитанников. Всем необходимым детский сад уже укомплектован. Путевки выданы. Но кадровый вопрос до конца пока не решен.

Дефицит кадров в детских садах города КироваЕЛЕНА ЮЖАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ:
«Процентов на 70 педагогический коллектив сформирован, и мы надеемся, что к нам придут мамы с детьми, которые смогут у нас работать».

Пару лет назад воспитателей лишили льготы на устройство детей в детские сады. А ведь она могла бы если не решить проблему, то хотя бы её "сгладить".

АНАТОЛИЙ ЧУРИН, ЭКС-ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТ ЗСКО:
«Если бы город вышел с такой инициативой в ЗСКО, чтобы Заксобрание, проявив инициативу, вышло в ГД - вернуть эту льготу - это было бы правильно».


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