Дефицит кадров в детских садах города Кирова

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Скандальная история вокруг 41-го садика в Кирове обнажила еще одну проблему. Речь - о дефиците кадров в дошкольных учреждениях.В поддержку заведующей высказался экс-глава департамента образования. По словам Анатолия Чурина, по сути, женщина действовала в интересах детей всего садика.Дефицит кадров в дошкольных учреждениях Кирова действительно существует, - признают городские чиновники. Но, по их мнению, это вовсе не проблема, а текущий рабочий процесс.Уверенность городских властей не разделяют родители юных кировчан. Свою обеспокоенность они высказали на очередном пикете у стен администрации. Вопрос с дефицитом кадров в детских садах волнует их не меньше проблемы с нехваткой мест.Пятого марта свои двери планирует открыть новое дошкольное учреждение в Урванцево, а еще через неделю - принять первых воспитанников. Всем необходимым детский сад уже укомплектован. Путевки выданы. Но кадровый вопрос до конца пока не решен.Пару лет назад воспитателей лишили льготы на устройство детей в детские сады. А ведь она могла бы если не решить проблему, то хотя бы её "сгладить".