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Новости / Общество

В Кирове отметили День защитника Отечества.

Вчера, 14:24 | Просмотров: 155 | Версия для печати
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23 февраля в Кирове прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня защитников Отечества.
 
В ней приняли участие руководители региона и города, представители предприятий и организаций, общественных движений, ветераны боевых действий, студенты и школьники.
 
Добавим, что торжественные митинги и собрания прошли сегодня во всех районах Кирова.
 
В Кирове отметили День защитника Отечества.История праздника ведет свое начало с 23 февраля 1918 года. В этот день отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
 
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».
 
Новым законом, принятым 15 апреля 2006 года, день воинской славы России 23 февраля был переименован в День защитника Отечества».
 
Более века для всех россиян эта дата остается одной из самых важных и значимых. В канун праздника во многих кировских школах состоялись уроки мужества, где ребята услышали воспоминания ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, приняли участие в спортивных состязаниях и викторинах.
 
Также в праздничный день на Театральной площади были организованы традиционные соревнования среди юных картингистов, приуроченные к Дню защитника Отечества.


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