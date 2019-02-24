Кировчане смогли познакомиться с работой сотрудников ППС
Гостям рассказали об автомобилях на службе у полиции, о том, как осуществляются охрана общественного порядка и защита населения и, конечно же, показали оружие и защитные приспособления, которые используются полицейскими.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Ежедневно, заступая на службу по охране общественного порядка, сотрудники получают пистолет Макарова.
Для работы используется электрошокер, чтобы задерживать более неспокойных подозреваемых, в особых случаях используются пистолеты-пулемёты и автомат Калашникова. В случае, если необходимо уехать в командировку, а наши бойцы охраняли покой граждан и на Олимпиаде в Сочи, и на Чемпионате мира в Казани, берётся специальный бронежилет - он со стальными пластинами внутри - весит 9 килограммов, и каска - она тоже тяжёлая, и, конечно, огнестрельное оружие. Сотрудники ППС сутками стоят на охране нашего спокойствия.
АНДРЕЙ ШАБАЛИН, КОМАНДИР БАТАЛЬОНА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
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