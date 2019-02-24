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Кировчане смогли познакомиться с работой сотрудников ППС

Вчера, 11:27 | Просмотров: 136 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В батальоне патрульно-постовой службы полиции прошёл день открытых дверей.

Гостям рассказали об автомобилях на службе у полиции, о том, как осуществляются охрана общественного порядка и защита населения и, конечно же, показали оружие и защитные приспособления, которые используются полицейскими.

Кировчане смогли познакомиться с работой сотрудников ППСАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На мероприятиях, на которых возможно нарушение общественного порядка присутствуют сотрудники патрульно-постовой службы. При охране общественного порядка полицейские надевают вот такую форму защиты - это бронежилет и каска. Достаточно тяжелое обмундирование».
 
 
На разные ситуации - разная как форма защиты, так и оружие.

- Ежедневно, заступая на службу по охране общественного порядка, сотрудники получают пистолет Макарова.

Для работы используется электрошокер, чтобы задерживать более неспокойных подозреваемых, в особых случаях используются пистолеты-пулемёты и автомат Калашникова. В случае, если необходимо уехать в командировку, а наши бойцы охраняли покой граждан и на Олимпиаде в Сочи, и на Чемпионате мира в Казани, берётся специальный бронежилет - он со стальными пластинами внутри - весит 9 килограммов, и каска - она тоже тяжёлая, и, конечно, огнестрельное оружие. Сотрудники ППС сутками стоят на охране нашего спокойствия.

Кировчане смогли познакомиться с работой сотрудников ППСАНДРЕЙ ШАБАЛИН, КОМАНДИР БАТАЛЬОНА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Обеспечение правопорядка на улицах и других общественных местах, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, также выявление, задержание лиц, совершивших преступления, розыск без вести пропавших, также скрывающихся от следствия и суда».
 
 
Добавим, что службой за прошлый год было раскрыто 425 преступлений, также выявлено около 12 тысяч лиц, которые совершили административные правонарушения.


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