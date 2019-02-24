Кировчане смогли познакомиться с работой сотрудников ППС

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«На мероприятиях, на которых возможно нарушение общественного порядка присутствуют сотрудники патрульно-постовой службы. При охране общественного порядка полицейские надевают вот такую форму защиты - это бронежилет и каска. Достаточно тяжелое обмундирование».

«Обеспечение правопорядка на улицах и других общественных местах, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, также выявление, задержание лиц, совершивших преступления, розыск без вести пропавших, также скрывающихся от следствия и суда».

В батальоне патрульно-постовой службы полиции прошёл день открытых дверей.Гостям рассказали об автомобилях на службе у полиции, о том, как осуществляются охрана общественного порядка и защита населения и, конечно же, показали оружие и защитные приспособления, которые используются полицейскими.На разные ситуации - разная как форма защиты, так и оружие.Для работы используется электрошокер, чтобы задерживать более неспокойных подозреваемых, в особых случаях используются пистолеты-пулемёты и автомат Калашникова. В случае, если необходимо уехать в командировку, а наши бойцы охраняли покой граждан и на Олимпиаде в Сочи, и на Чемпионате мира в Казани, берётся специальный бронежилет - он со стальными пластинами внутри - весит 9 килограммов, и каска - она тоже тяжёлая, и, конечно, огнестрельное оружие. Сотрудники ППС сутками стоят на охране нашего спокойствия.Добавим, что службой за прошлый год было раскрыто 425 преступлений, также выявлено около 12 тысяч лиц, которые совершили административные правонарушения.