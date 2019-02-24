Кадеты из Просницы успешно выступили на международном военно-патриотическом слете "Равнение на победу"

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Кадеты из Просницы завоевали диплом победителя на международном военно-патриотическом слете "Равнение на победу". Он проходил в Перми.Попасть в десятку удается не всегда. На то она и тренировка, чтобы оттачивать навыки. Иван Фоминых стреляет хорошо, но больше любит силовые упражнения. На слете юных патриотов кадет смог стать лучшим в упражнениях на турнике.Военно-патриотический слет проходил в Пермском крае. Ребята шесть дней жили в палатках. Кадетам необходимо было показать свои навыки во множестве дисциплин. Сборка автомата Калашникова, плавание, силовая подготовка - далеко не полный список. Одним из самых сложных был экзамен на выносливость.Попасть в команду хотели многие, но отобрали только 10 курсантов.Команда Кировского кадетского корпуса в слете участвовала впервые. Пятое место - неплохой результат, особенно для новичков. Руководители корпуса высоко оценили успехи своих ребят.Отметим, что слет юных патриотов "Равнение на победу" проходил уже в 17-й раз. В этом году в нем участвовали 42 команды из России, Армении, Монголии и других стран.