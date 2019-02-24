Кадеты из Просницы успешно выступили на международном военно-патриотическом слете "Равнение на победу"
Попасть в десятку удается не всегда. На то она и тренировка, чтобы оттачивать навыки. Иван Фоминых стреляет хорошо, но больше любит силовые упражнения. На слете юных патриотов кадет смог стать лучшим в упражнениях на турнике.
ИВАН ФОМИНЫХ, УЧАСТНИК СЛЕТА "РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ":
«Я раньше занимался биатлоном и к турнику очень часто подходил. Когда мне сказали, что будет такой международный слет, я опять стал усердно заниматься. Примерно с декабря тренировался».
Военно-патриотический слет проходил в Пермском крае. Ребята шесть дней жили в палатках. Кадетам необходимо было показать свои навыки во множестве дисциплин. Сборка автомата Калашникова, плавание, силовая подготовка - далеко не полный список. Одним из самых сложных был экзамен на выносливость.
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ, УЧАСТНИК СЛЕТА "РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ":
«У нас было проведено два марш-броска. От кадетского корпуса до лагеря и обратно. 12 с половиной километров в одну сторону».
Попасть в команду хотели многие, но отобрали только 10 курсантов.
МИХАИЛ КАЛИНИН, ВОСПИТАТЕЛЬ КОГОАУ "КИРОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Я. ОПАРИНА":
«Выступили достойно. Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые места. Есть, конечно, и похуже результаты. Общее пятое место заняли, соответственно кубок получили победителя. Кубки вручались по пятое место».
Команда Кировского кадетского корпуса в слете участвовала впервые. Пятое место - неплохой результат, особенно для новичков. Руководители корпуса высоко оценили успехи своих ребят.
АЛЕКСЕЙ СЕМЕЙШЕВ, ДИРЕКТОР КОГОАУ "КИРОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Я. ОПАРИНА":
«Всем ребятам, которые достойно себя показали, мы присваиваем внеочередные кадетские звания. Кто-то будет ефрейтором, кто-то будет вице-сержантом и так далее».
Отметим, что слет юных патриотов "Равнение на победу" проходил уже в 17-й раз. В этом году в нем участвовали 42 команды из России, Армении, Монголии и других стран.
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