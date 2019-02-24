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Кадеты ПФО первыми в стране увидели фильм «Балканский рубеж».

Вчера, 20:45 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Предпремьерный показ 40-минутного фрагмента новой российской драмы «Балканский рубеж», организованный по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошел в Нижегородском кадетском корпусе ПФО им. В.Ф. Маргелова.
 
Кинолента рассказывает о событиях в Югославии в 1999 году.
 
Режиссёр фильма Андрей Волгин. Кинолента была создана при поддержке телеканала «Россия 1». Фильм рассказывает об уникальной операции российских разведчиков, получивших приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода наших миротворцев.
 
По сюжету небольшой группе наших военных противостоят беспощадный албанский полевой командир и генералы НАТО, для которых появление российских офицеров на стратегически важном объекте стало полной неожиданностью. Разведчики принимают неравный бой, а в это время к ним на помощь устремляется российский десантный батальон.
 
Этот 600-километровый марш-бросок войдет в историю как одна из самых блестящих и дерзких спецопераций.
 
Вместе с кадетами фильм смотрел заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев, он рассказал ребятам о том, что реальной группой разведчиков, захвативших аэродром Слатина, командовал большой друг приволжских кадет, Герой России, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который в 2018 году посещал Нижегородский кадетский корпус и общался с ребятами.
 
Заместитель полпреда особо подчеркнул миротворческую основу показанной в фильме операции и напомнил, что военная доктрина России носит исключительно оборонительный характер.
 
От имени полномочного представителя Президента РФ Олег Машковцев поздравил кадет с Днём защитников Отечества и пожелал им новых успехов в учёбе и боевой подготовке. По поручению Игоря Комарова во всех кадетских корпусах ПФО в этот день прошли уроки мужества, на которые были приглашены Герои Российской Федерации и ветераны боевых действий.


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