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В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие военнослужащие кировского гарнизона, представители силовых структур, члены областного Правительства и депутаты Законодательного собрания, делегации кировских предприятий, университетов, колледжей.

В Кирове отметили День защитника Отечества. 23-го февраля состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Набережной Грина.Почтить память земляков в этот день собираются сотни кировчан. В торжественный строй встают люди разных поколений. Самые юные участники - кадеты, которые уже традиционно возглавляют шествие. В почетном карауле у Вечного огня - юнармейцы. Они уже сейчас готовы стать защитниками Отечества. И в этом немалая заслуга ветеранов боевых действий и тех, кто занимается с детьми в военно-патриотических клубах.Свою историю праздник ведет с 1918 года, когда отряды Красной гвардии одержали первые победы над кайзеровскими войсками Германии. Сегодня 23 февраля - один из дней, который сплачивает население страны и дает повод для гордости за героев, защищавших Россию.Сегодня выражение "защитник Отечества" воспринимается гораздо шире, чем раньше. Это те, кто гарантирует нашему государству безопасность, уверенность в будущем, стабильность в развитии.Но неизменной 23 февраля остается традиция возложения цветов к мемориалам в честь воинов, отдавших жизнь за Родину.