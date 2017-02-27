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Новости / Общество

В Кирове отметили День защитника Отечества

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 114 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове отметили День защитника Отечества. 23-го февраля состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Набережной Грина.

Почтить память земляков в этот день собираются сотни кировчан. В торжественный строй встают люди разных поколений. Самые юные участники - кадеты, которые уже традиционно возглавляют шествие. В почетном карауле у Вечного огня - юнармейцы. Они уже сейчас готовы стать защитниками Отечества. И в этом немалая заслуга ветеранов боевых действий и тех, кто занимается с детьми в военно-патриотических клубах.

В Кирове отметили День защитника Отечества ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы гордимся нашими Вооруженными Силами, я уверен, что они способны защитить нас в любое время суток, года, а самое главное, чем я горжусь, что на Вятке всегда доброе отношение к Вооруженным силам, что наши мальчишки и девчонки, Юнармия, готовы продолжать те традиции, которые заложены были нашими старшими товарищами, кадетское движение, наши патриотические клубы, не все станут защитниками Отечества, но они - истинные патриоты своей Родины».

Свою историю праздник ведет с 1918 года, когда отряды Красной гвардии одержали первые победы над кайзеровскими войсками Германии. Сегодня 23 февраля - один из дней, который сплачивает население страны и дает повод для гордости за героев, защищавших Россию.

В Кирове отметили День защитника Отечества ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня 101-я годовщина, это уже век, и за все эти исторические моменты, все эти годы вся страна, все семьи всегда воспринимают этот праздник очень торжественно и с высоким патриотизмом».

В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие военнослужащие кировского гарнизона, представители силовых структур, члены областного Правительства и депутаты Законодательного собрания, делегации кировских предприятий, университетов, колледжей.
 
 
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 37 лет службы в Вооруженных силах прошло очень много встреч с людьми, и, когда возлагаешь цветы, отдаешь дань уважения тем, кто защищал Отечество, вспоминаешь тех людей, которые тебя воспитали, которые дали тебе возможность сохранить жизнь солдату, это, наверное, самое главное, просто память о своих боевых товарищах».

Сегодня выражение "защитник Отечества" воспринимается гораздо шире, чем раньше. Это те, кто гарантирует нашему государству безопасность, уверенность в будущем, стабильность в развитии.

Но неизменной 23 февраля остается традиция возложения цветов к мемориалам в честь воинов, отдавших жизнь за Родину.


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