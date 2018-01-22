В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.
Эти растения достаточно часто встречаются в квартирах кировчан, но вот цветущими их видели немногие.
Мелкие белые цветы душистой драцены собраны в шарообразные соцветия, источающие приятный аромат.
Многие виды драцены введены в культуру как декоративные растения. Их выращивают в открытом грунте, в оранжереях, а также как комнатные растения.
В комнатном садоводстве драцену относят к так называемым «ложным пальмам» — растениям с относительно голым стволом, в верхней части которого находится достаточно пышная крона из длинных листьев.
Большая часть культивируемых видов происходит из тропической Африки, а также с Маскаренских островов; их начали культивировать в XIX веке.
Считается, что цветущая драцена приносит её владельцу стремительный карьерный взлёт и крупный денежный успех.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.