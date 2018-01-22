В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.

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Эти растения достаточно часто встречаются в квартирах кировчан, но вот цветущими их видели немногие.

Мелкие белые цветы душистой драцены собраны в шарообразные соцветия, источающие приятный аромат.

Многие виды драцены введены в культуру как декоративные растения. Их выращивают в открытом грунте, в оранжереях, а также как комнатные растения.

В комнатном садоводстве драцену относят к так называемым «ложным пальмам» — растениям с относительно голым стволом, в верхней части которого находится достаточно пышная крона из длинных листьев.

Большая часть культивируемых видов происходит из тропической Африки, а также с Маскаренских островов; их начали культивировать в XIX веке.

Считается, что цветущая драцена приносит её владельцу стремительный карьерный взлёт и крупный денежный успех.