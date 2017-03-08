Заседание комитета по социальным вопросам

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- Валя, Аня, Женя, Катя, Миша, Максим, Кристина, Егор, Валерия и Никита - самый маленький.

«То, что огород свой хорошо, помогает. Что вырастим - заготовки делаем. Грибы, ягоды, в деревне можно прожить».

«Вносимые изменения будут распространяться с 1 января 2019 года. Для предоставления компенсации расходов на оплату ТКО обращение граждан в органы соцзащиты или МФЦ не требуется. Прошу поддержать принятие законопроекта в двух чтениях».

Пятидесятипроцентная скидка на оплату услуги вывоз ТКО также будет предоставляться ветеранам труда, реабилитированным лицам и жертвам политических репрессий.

«Компенсирование расходов, связанных с проездом на легковом такси в размере, не превышающем стоимость тарифа на общественный транспорт, а при отсутствии транспорта, исходя из стоимости пассажирокилометра. Это 3 руб. 51 коп. за км умноженное на расстояние населенного пункта до места нахождения медицинской организации, где гражданин проходит процедуру заместительной почечной терапии».

Компенсация проезда на такси на процедуру гемодиализа и региональная компенсация на вывоз ТКО. Сегодня несколько важных законопроектов обсуждались в областном Заксобрании - на заседании комитета по социальным вопросам. Кто получит новые льготы?А еще мама Елена и папа Александр - всего в этой семье 12 человек. В Кирово-Чепецком районе Некрасовы по количеству детей рекордсмены - у них пятеро девочек и столько же мальчишек. Семья живет скромно, прокормиться помогают овощи из своего огорода.Как многодетной малообеспеченной семье Некрасовым по закону полагается пятидесятипроцентная скидка на коммунальные услуги. Однако вывоз мусора, который, согласно федеральному закону является коммунальной услугой, им насчитали по полной стоимости. Квитанция пришла на сумму свыше тысячи ста рублей. Так получилось, что льготники не получили скидку из-за не состыковки федерального и регионального закона. Однако, поправки должны эту ситуацию исправить, и для многодетных семей плата за вывоз ТКО уменьшиться вдвое. Сегодня эту инициативу рекомендовали принять депутатам Заксобрания.Кроме того, рассчитывать на компенсацию теперь смогут и люди с заболеванием почек, которые вынуждены добираться на процедуру гемодиализа за свой счет. Расходы на проезд компенсируют, если такси работает официально и имеет разрешение на перевозку пассажиров.Что касается самой процедуры гемодиализа, то она станет доступнее. Заместительную почечную терапию теперь смогут проходить и жители Кирово-Чепецка - совсем скоро там откроется новое отделение гемодиализа. А в Советской ЦРБ количество аппаратов планируется увеличить с двух до пяти.