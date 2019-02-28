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Дом вятского архитектора Ивана Чарушина может не дождаться реконструкции. Здание, признанное аварийным еще четыре года назад, постепенно разрушается. Кировские общественники уже десять лет пытаются спасти памятник истории и открыть в нем музей градостроительства.Когда-то усадьба на улице Пятницкой привлекала внимание всего города огромным садом с экзотическими растениями и фонтаном. Чарушин, став владельцем дома, сразу приступил к его реконструкции. Здание кардинально преобразилось.Почти десятилетие кировские общественники пытаются спасти здание и открыть в нём музей.В 30-е годы прошлого века, после отъезда Чарушина в Ленинград, семейный особняк превратился в коммуналку, и постепенно приходил в упадок. Надежда появилась в 2012-м, когда отмечался 150-летний юбилей архитектора. Тогда был даже составлен поэтапный план реставрации дома. Но ни от городских, ни от региональных властей каких-то реальных решений так и не последовало.Дом Чарушина на Пятницкой является объектом культурного наследия и памятником истории. Здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2015-м, расселение запланировано на 20-й год.Добавим, что несколько лет в Кирове в подобном аварийном состоянии находился Дом офицеров, бывшее здание Общественного банка Фёдора Веретенникова, построенное по проекту Ивана Чарушина. Его реставрация на средства федерального бюджета началась в прошлом году.