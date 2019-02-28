Дом вятского архитектора Ивана Чарушина может не дождаться реконструкции
Когда-то усадьба на улице Пятницкой привлекала внимание всего города огромным садом с экзотическими растениями и фонтаном. Чарушин, став владельцем дома, сразу приступил к его реконструкции. Здание кардинально преобразилось.
ЛИНА ГЕПОЛОВА, АРХИТЕКТОР:
«Даже в таком полуразрушенном состоянии мы видим стиль, уникальность в этом здании, те черты, которые присущи Чарушину, - работа над деталями, этот дом уникален, как память о нашем великом архитекторе».
Почти десятилетие кировские общественники пытаются спасти здание и открыть в нём музей.
В 30-е годы прошлого века, после отъезда Чарушина в Ленинград, семейный особняк превратился в коммуналку, и постепенно приходил в упадок. Надежда появилась в 2012-м, когда отмечался 150-летний юбилей архитектора. Тогда был даже составлен поэтапный план реставрации дома. Но ни от городских, ни от региональных властей каких-то реальных решений так и не последовало.
СВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРОО «ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА И.А. ЧАРУШИНА»:
«Мы пытаемся, представители общественности, обращаться, встречаться с этими людьми, но воз и ныне там, дом уже два раза поджигали, это серьезная опасность. Этот дом нужно было спасать вчера, если не вчера, то хотя бы сегодня, потому что завтра его просто не будет».
ЛИНА ГЕПОЛОВА, АРХИТЕКТОР:
«Надо, прежде всего, его обследовать и понять, что мы можем сохранить в имеющихся конструкциях, и что нам придется воссоздавать, и какие деньги мы должны в это вложить».
Дом Чарушина на Пятницкой является объектом культурного наследия и памятником истории. Здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2015-м, расселение запланировано на 20-й год.
ИРИНА РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Как только решится вопрос об освобождении земельного участка, было бы очень интересно получить там очередной музей, музеев архитектуры в Кирове вообще нет, в отличие от многих других городов. Мы можем предложить министерству культуры, если есть федеральные программы, поучаствовать, мы окажем всяческое содействие в сборе материалов, если такие федеральные программы есть или будут к тому периоду».
Добавим, что несколько лет в Кирове в подобном аварийном состоянии находился Дом офицеров, бывшее здание Общественного банка Фёдора Веретенникова, построенное по проекту Ивана Чарушина. Его реставрация на средства федерального бюджета началась в прошлом году.
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