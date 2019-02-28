В областном правительстве появились новые должности
Дальнейший прорыв в экономике и социальной сфере региона, необходимость которого обозначена Президентом для страны в целом, диктует и новые подходы в управлении. Пакет из четырех законопроектов, вынесенных на рассмотрение депутатов, предполагает разделение должностей и полномочий губернатора Кировской области и председателя регионального Правительства.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Система управления регионом - это живая система, которая должна оперативно реагировать на вызовы сегодняшнего дня, на новые задачи и внешние изменения. Все вы знаете, что по каждому из 12 национальных приоритетов образованы соответствующие комиссии Государственного совета, в которые входят все губернаторы, работают под руководством Президента страны».
Участие в рабочих группах Госсовета позволит обсуждать проблемы и лучшие практики, связанные с реализацией проектов на региональном уровне, а также своевременно принимать управленческие решения.
ВЛАДИМИР КОСТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те задачи, которые поставлены, в частности, борьба с бедностью, действительно, амбициозные задачи. Сразу же хотел бы попросить, Игорь Владимирович, чтобы Вы обратили внимание на то, что мы на комитетах очень бурно обсуждаем, у нас, как и у многих других регионов, есть сложности, связанные с тем, что 44 ФЗ не в полной мере отражает те задачи, которые были на него возложены при принятии».
В итоге все четыре законопроекта, предусматривающие введение новых должностей - председателя Правительства и вице-губернатора Кировской области, были приняты.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что касается персоналиев, они будут определены губернатором, будут представлены, мы для себя оставили право согласования председателя Правительства, вице-губернатора, министра финансов и министров госимущества».
Также депутаты приняли первые изменения в областном бюджете 2019 года. Большая часть расходов будет направлена на решение различных задач в социальной сфере. Так, увеличится финансирование бесперебойного обеспечения «региональных льготников» лекарствами. Предусмотрены средства на поддержку культуры и на капитальный ремонт сельских дорог. Еще одно новшество регионального законодательства - постинтернатное сопровождение детей-сирот.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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