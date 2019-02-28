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«Действительно, детям надо помогать, они выходят из детского дома в новую жизнь, там за ними ухаживали, следили, их кормили, здесь все приходится делать самим, я думаю, тот добрый наставник, а там определено, кто может быть наставником, он сможет дать детям те советы, которые позволять себя более комфортно чувствовать себя во взрослой жизни».

В областном правительстве появились новые должности - председатель правительства и вице-губернатор. Изменения утвердили депутаты Заксобрания.Дальнейший прорыв в экономике и социальной сфере региона, необходимость которого обозначена Президентом для страны в целом, диктует и новые подходы в управлении. Пакет из четырех законопроектов, вынесенных на рассмотрение депутатов, предполагает разделение должностей и полномочий губернатора Кировской области и председателя регионального Правительства.Участие в рабочих группах Госсовета позволит обсуждать проблемы и лучшие практики, связанные с реализацией проектов на региональном уровне, а также своевременно принимать управленческие решения.В итоге все четыре законопроекта, предусматривающие введение новых должностей - председателя Правительства и вице-губернатора Кировской области, были приняты.Также депутаты приняли первые изменения в областном бюджете 2019 года. Большая часть расходов будет направлена на решение различных задач в социальной сфере. Так, увеличится финансирование бесперебойного обеспечения «региональных льготников» лекарствами. Предусмотрены средства на поддержку культуры и на капитальный ремонт сельских дорог. Еще одно новшество регионального законодательства - постинтернатное сопровождение детей-сирот.Также были внесены изменения в ряд законопроектов, предусматривающие компенсацию льготным категориям граждан на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.