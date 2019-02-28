О строительстве путепровода в Чистые пруды

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Ровно полгода осталось до завершения строительства путепровода в Чистые пруды. Сдача этого масштабного проекта уже несколько раз переносилась. Какова сейчас ситуация на "стройке века"?На улице лежит снег, но работы на путепроводе со стороны улицы Попова продолжаются. Строители занимаются устройством малых съездов и ливневой канализации. Соблюдая нормативы этот вид работ сейчас проводить можно, однако,пообщавшись с подрядчиком выясняем - стройка ведется за собственный счет, государственных денег раньше апреля им не выделят.Впрочем, такая ситуация складывается в начале каждого финансового года и строители к ней уже морально готовы.Как ни странно этот неприятный денежный момент, ни разу с 2015 года не затормозил строительство. Однако в 18-м году, как мы помним, стройка встала из-за отсутствия федерального финансирования. Пришлось подписывать дополнительное соглашение и продлять сроки сдачи путепровода.В региональном правительстве обещают, что в этом году проблем с финансированием не будет, весной главный документ будет подписан.К слову, общая стоимость путепровода составила более трех миллиардов рублей. Основные средства были освоены, осталось вложить еще 680 миллионов.На сегодняшний день работы выполнены на 82%. Установлены все 12 опор путепровода и железобетонные балки. Также выполнено переустройство наружных инженерных сетей в районе улиц Попова и Комсомольской, почти завершены работы по асфальтированию со стороны улицы Чистопрудненской. На вопрос строителям "успеете ли сдать объект к 31 августу" подрядчик, хоть и тяжело вздыхая, но отвечает, что в этот раз "да".Строители так же пообещали полностью благоустроить территорию с обеих сторон путепровода, вплоть до газонов и новых подъездов к домам.Осталось подождать полгода, и мы узнаем, будет ли закончена в августе стройка века.