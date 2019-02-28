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Новости / Общество

О строительстве путепровода в Чистые пруды

Вчера, 20:45 | Просмотров: 99 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Ровно полгода осталось до завершения строительства путепровода в Чистые пруды. Сдача этого масштабного проекта уже несколько раз переносилась. Какова сейчас ситуация на "стройке века"?

На улице лежит снег, но работы на путепроводе со стороны улицы Попова продолжаются. Строители занимаются устройством малых съездов и ливневой канализации. Соблюдая нормативы этот вид работ сейчас проводить можно, однако,
пообщавшись с подрядчиком выясняем - стройка ведется за собственный счет, государственных денег раньше апреля им не выделят.

Впрочем, такая ситуация складывается в начале каждого финансового года и строители к ней уже морально готовы.

О строительстве путепровода в Чистые прудыВИКТОР КУДЯШЕВ, ДИРЕКТОР КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«И в 16, и в 17, в 18, в 19 годах мы до апреля ведем стройку за свой счет. Есть обязательства, и мы их выполняем, объект должен быть сдан в этом году, в августе».

Как ни странно этот неприятный денежный момент, ни разу с 2015 года не затормозил строительство. Однако в 18-м году, как мы помним, стройка встала из-за отсутствия федерального финансирования. Пришлось подписывать дополнительное соглашение и продлять сроки сдачи путепровода.

В региональном правительстве обещают, что в этом году проблем с финансированием не будет, весной главный документ будет подписан.

О строительстве путепровода в Чистые прудыМИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас подписывается соглашение с федеральным казначейством. С апреля можно будет приступать к работам. Остались подъезды, асфальтобетонное покрытие».

К слову, общая стоимость путепровода составила более трех миллиардов рублей. Основные средства были освоены, осталось вложить еще 680 миллионов.

О строительстве путепровода в Чистые прудыЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно же, львиная доля средств будет предоставлена из федерального бюджета, но будет и региональное софинансирование. 107 млн. дополнительно направим на данный объект, остальные средства из федерации плюс 50 млн. из городского бюджета».

На сегодняшний день работы выполнены на 82%. Установлены все 12 опор путепровода и железобетонные балки. Также выполнено переустройство наружных инженерных сетей в районе улиц Попова и Комсомольской, почти завершены работы по асфальтированию со стороны улицы Чистопрудненской. На вопрос строителям "успеете ли сдать объект к 31 августу" подрядчик, хоть и тяжело вздыхая, но отвечает, что в этот раз "да".

ВИКТОР КУДЯШЕВ, ДИРЕКТОР КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«Несмотря ни на что, даже учитывая то, что финансирование объекта не началось работы идут. Утверждаю, что объект будет сдан в августе. Жители наконец-то вздохнут спокойно, а то мы им уже надоели».

Строители так же пообещали полностью благоустроить территорию с обеих сторон путепровода, вплоть до газонов и новых подъездов к домам.
Осталось подождать полгода, и мы узнаем, будет ли закончена в августе стройка века.

О строительстве путепровода в Чистые прудыЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За последние годы - это один из крупнейших объектов, которые вводятся в эксплуатацию в Кировской области. Протяженность путепровода полтора км и он позволит связать большой микрорайон Чистые пруды с центральной частью города. И наконец, то разгрузит улицу Комсомольскую и даст возможность развиваться микрорайону».


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