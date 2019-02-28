О строительстве путепровода в Чистые пруды
На улице лежит снег, но работы на путепроводе со стороны улицы Попова продолжаются. Строители занимаются устройством малых съездов и ливневой канализации. Соблюдая нормативы этот вид работ сейчас проводить можно, однако,
пообщавшись с подрядчиком выясняем - стройка ведется за собственный счет, государственных денег раньше апреля им не выделят.
Впрочем, такая ситуация складывается в начале каждого финансового года и строители к ней уже морально готовы.
ВИКТОР КУДЯШЕВ, ДИРЕКТОР КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«И в 16, и в 17, в 18, в 19 годах мы до апреля ведем стройку за свой счет. Есть обязательства, и мы их выполняем, объект должен быть сдан в этом году, в августе».
Как ни странно этот неприятный денежный момент, ни разу с 2015 года не затормозил строительство. Однако в 18-м году, как мы помним, стройка встала из-за отсутствия федерального финансирования. Пришлось подписывать дополнительное соглашение и продлять сроки сдачи путепровода.
В региональном правительстве обещают, что в этом году проблем с финансированием не будет, весной главный документ будет подписан.
МИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас подписывается соглашение с федеральным казначейством. С апреля можно будет приступать к работам. Остались подъезды, асфальтобетонное покрытие».
К слову, общая стоимость путепровода составила более трех миллиардов рублей. Основные средства были освоены, осталось вложить еще 680 миллионов.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно же, львиная доля средств будет предоставлена из федерального бюджета, но будет и региональное софинансирование. 107 млн. дополнительно направим на данный объект, остальные средства из федерации плюс 50 млн. из городского бюджета».
На сегодняшний день работы выполнены на 82%. Установлены все 12 опор путепровода и железобетонные балки. Также выполнено переустройство наружных инженерных сетей в районе улиц Попова и Комсомольской, почти завершены работы по асфальтированию со стороны улицы Чистопрудненской. На вопрос строителям "успеете ли сдать объект к 31 августу" подрядчик, хоть и тяжело вздыхая, но отвечает, что в этот раз "да".
ВИКТОР КУДЯШЕВ, ДИРЕКТОР КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«Несмотря ни на что, даже учитывая то, что финансирование объекта не началось работы идут. Утверждаю, что объект будет сдан в августе. Жители наконец-то вздохнут спокойно, а то мы им уже надоели».
Строители так же пообещали полностью благоустроить территорию с обеих сторон путепровода, вплоть до газонов и новых подъездов к домам.
Осталось подождать полгода, и мы узнаем, будет ли закончена в августе стройка века.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За последние годы - это один из крупнейших объектов, которые вводятся в эксплуатацию в Кировской области. Протяженность путепровода полтора км и он позволит связать большой микрорайон Чистые пруды с центральной частью города. И наконец, то разгрузит улицу Комсомольскую и даст возможность развиваться микрорайону».
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