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Отчетно-выборная конференция областной организации ветеранов

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 129 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Впервые в Кирове пройдет Чемпионат России по компьютерному многоборью. За победу в нем поборются более 200 пенсионеров из разных регионов. Об этом шла речь на отчетно-выборной конференции областной организации ветеранов.
 
 
Отчетно-выборная конференция областной организации ветеранов АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Областная ветеранская организация одна из самых многочисленных общественных организаций региона. В нее входит больше полутора тысяч первичных организаций, а это свыше 400 тысяч человек. На сегодняшней отчетно-выборной конференции планируется подвести итоги работы и избрать новые руководящие органы».

Началась встреча с приятного момента: награждения активистов. На конференцию прибыли представители ветеранского движения большинства районов области. Игорь Васильев лично поблагодарил их за активную гражданскую позицию и помощь в решении социально-значимых вопросов.

Отчетно-выборная конференция областной организации ветеранов ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это никакое не преувеличение. Со многими сидящими в зале мы встречаемся на коллегиях различных министерств, ведомств, мы видим, какое активное участие вы принимаете в их деятельности, как умело передаете свой жизненный опыт, может быть, предостерегая, в том числе, от каких-то ошибок».

Несмотря на почтенный возраст, они продолжают трудиться, участвовать в общественно-политической жизни региона, заниматься спортом, осваивать компьютерные технологии. Неслучайно, именно в Кирове пройдет девятый по счету Всероссийский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров. Знаковое для области событие состоится в июне. Уже подобраны площадки для соревнований и размещения команд. Однако в центре внимания организации всегда были и остаются вопросы защиты социальных прав ветеранов. Сегодня на конференции эта мысль звучала не раз.

Отчетно-выборная конференция областной организации ветеранов НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛОБОДСКОГО РСВ:
«Одним из приоритетных направлений в работе облсовета были определены встречи с ветеранскими активами районов области и главами муниципальных образований. Всего совершено 63 выезда, во время встреч ветераны высказывали наболевшие вопросы, некоторые решались на местах».

Сегодня в работе организации начинается новый этап. Итоги подведены, планы намечены. Руководство области, в свою очередь, пообещало и дальше оказывать поддержку начинаниям ветеранов.


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