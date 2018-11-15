Отчетно-выборная конференция областной организации ветеранов

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Впервые в Кирове пройдет Чемпионат России по компьютерному многоборью. За победу в нем поборются более 200 пенсионеров из разных регионов. Об этом шла речь на отчетно-выборной конференции областной организации ветеранов.Началась встреча с приятного момента: награждения активистов. На конференцию прибыли представители ветеранского движения большинства районов области. Игорь Васильев лично поблагодарил их за активную гражданскую позицию и помощь в решении социально-значимых вопросов.Несмотря на почтенный возраст, они продолжают трудиться, участвовать в общественно-политической жизни региона, заниматься спортом, осваивать компьютерные технологии. Неслучайно, именно в Кирове пройдет девятый по счету Всероссийский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров. Знаковое для области событие состоится в июне. Уже подобраны площадки для соревнований и размещения команд. Однако в центре внимания организации всегда были и остаются вопросы защиты социальных прав ветеранов. Сегодня на конференции эта мысль звучала не раз.Сегодня в работе организации начинается новый этап. Итоги подведены, планы намечены. Руководство области, в свою очередь, пообещало и дальше оказывать поддержку начинаниям ветеранов.