В правительстве подвели итоги работы агропромышленного комплекса

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В своем докладе перед аграриями глава региона позитивно оценил итоги работы отрасли в 2018 году. Произведено продукции сельского хозяйства на сумму более 39 млрд. рублей, выполнен план заготовки грубых и сочных кормов для проведения зимовки скота.



«В соответствии со стратегией развития до 2020 года предстоит не только производить больше сельхозпродукции, чем сейчас, но и перейти на ее полную переработку на своих же местных пищевых перерабатывающих предприятиях. И это будет являться генератором развития сырьевой базы».



«Правительство выплатило субсидии на технику и оборудование приобретенное в период сентябрь 16 года - декабрь 17 года в сумме 366 миллионов рублей и по исполнению бюджета будет рассматриваться вопрос о возмещении затрат за технику приобретенную в 18 году».



«По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций области рентабельность без учета государственной поддержки ожидается 8,7 % с господдержкой 15,3%».



В правительстве региона прошло расширенное заседание коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, на которой были подведены итоги работы АПК региона за прошлый год. Каких результатов добилась Кировская область?Выросло производство молока, мяса, яиц. По поголовью коров область занимает четвертое место в ПФО и девятое место в России. По объему производства молока наш регион занимает третье место в Приволжье и пятое место в общероссийском рейтинге. В тройку лидеров нашего региона входят Кумёнский, Зуевский и Оричевский районы.Отметим, что Президент России поставил задачу: к 2024 году увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Кировские сельхозорганизации ежегодно улучшают результаты, реализуют инвестиционные проекты, приобретают современную технику и оборудование.В этом году реализация мероприятий областной госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» будет продолжена. Организациям АПК предусмотрена государственная финансовая поддержка в сумме 1,9 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,3 млрд. рублей.Добавим, что сельское хозяйство Кировской области достойно представлено на российских рынках, наши предприятия зарекомендовали себя высоким качеством продукции и уровнем внедрения современных агропромышленных технологий.