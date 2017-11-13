В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

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5 и 6 марта на территории области ожидается усиление ветра.

Порывы могут достигать 19 м/c. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

А накануне рекордно низкие температуры - ниже минус 29 градусов были зафиксированы в Верхнекамском районе: в Лальске и Кирсе.

В Кирове перепад между ночными и дневными температурами составил 15 градусов.

К концу недели по прогнозам синоптиков, в районах области может выпасть месячная норма осадков.

В ближайшие дни кировчан ждет оттепель с плюсовыми температурами.