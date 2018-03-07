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Новости / Общество

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 71 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В региональной приёмной Президента России сегодня прошла прямая линия по вопросам обеспечения законных прав и интересов женщин.

Телефон не умолкал за полтора часа действительно горячей линии. Чаще всего звонили женщины солидного возраста. И вопросы, в основном, были связаны с назначением и перерасчётом пенсии, оказанием медицинской и социальной помощи, получением льгот. Одной из наиболее "больных" тем стало трудоустройство людей пенсионного возраста.

- Я пенсионерка, мне 60 лет, пытаюсь устроиться на работу, пенсия маленькая - всего 7400, но не могу устроиться на работу, работала в садике.

Согласно Трудовому Кодексу, каждый имеет равные возможности в реализации своих трудовых прав, и никто не может быть в них ограничен в связи с любой дискриминацией, не касающейся деловых качеств работника.

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщинЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вы напишите, пожалуйста, в департамент образования обращение, что Вы хотели бы работать помощником воспитателя, укажите, может быть, садики, которые более предпочтительны для Вас, и мы Вам ответим».
 
 
На звонки отвечали представители различных учреждений и ведомств - Государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, министерства здравоохранения, Фонда социального страхования и других. Кто-то из звонивших сразу получил ответ, некоторые вопросы представители власти пообещали разрешить после детального разбора проблемы.


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