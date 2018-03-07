Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин
Телефон не умолкал за полтора часа действительно горячей линии. Чаще всего звонили женщины солидного возраста. И вопросы, в основном, были связаны с назначением и перерасчётом пенсии, оказанием медицинской и социальной помощи, получением льгот. Одной из наиболее "больных" тем стало трудоустройство людей пенсионного возраста.
- Я пенсионерка, мне 60 лет, пытаюсь устроиться на работу, пенсия маленькая - всего 7400, но не могу устроиться на работу, работала в садике.
Согласно Трудовому Кодексу, каждый имеет равные возможности в реализации своих трудовых прав, и никто не может быть в них ограничен в связи с любой дискриминацией, не касающейся деловых качеств работника.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
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