Кировчане подают заявления на получение нового пособия
МАРИНА ДАНИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
- А чем хуже дети, родившиеся в июле 2017 года?
- Мой тоже родился 19 мая 2017г. Ему что нет 1.5 года. Странно это всё.
Кстати, доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 21 тысячу рублей. Он будет учитываться за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области: "Ежемесячная социальная выплата будет назначаться со дня обращения, но не ранее достижения вторым ребенком возраста полутора лет и не позднее дня исполнения ребенку трех лет включительно".
Еще один нюанс. В Кирове за непосещение ребенком детского сада малообеспеченным и многодетным семьям выплачивают по 2,5 тысячи рублей. В администрации города нам пояснили, получать оба пособия одновременно нельзя. В этом случае будет только одна выплата, в размере 5ти тысяч.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты подается в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ. На сегодняшний день по всей области подано только 11 заявлений».
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