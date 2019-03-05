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«На памперсы, на продукты, на одежду детям. Если встанет вопрос и в частный садик пойти, можно оплачивать хотя бы часть. Все-таки половина практически получается».

Кировчане подают заявления на получение нового пособия. Пока не очень активно. Напомним, в регионе начали выплачивать 5 тысяч рублей семьям, в которых второй ребенок не посещает детский сад.В управление соцзащиты Марина Данилова пришла за консультацией: может ли она, как мама двоих детей рассчитывать на новую выплату? В апреле второму ребенку исполняется полтора года, надеяться на то, что ему дадут место в детском саду, не приходится. Поэтому пять тысяч рублей, в качестве компенсации, лишними не будут.Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям на второго ребенка, рожденного после 31 августа 2017 года и достигшего возраста полутора лет. Родители тех детей, которые появились на свет чуть раньше, мягко говоря, возмущены.Кстати, доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 21 тысячу рублей. Он будет учитываться за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.Еще один нюанс. В Кирове за непосещение ребенком детского сада малообеспеченным и многодетным семьям выплачивают по 2,5 тысячи рублей. В администрации города нам пояснили, получать оба пособия одновременно нельзя. В этом случае будет только одна выплата, в размере 5ти тысяч.