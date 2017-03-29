Чипирование животных

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«Собачка может на прогулке сорваться с поводка, испугаться, убежать, если добрые люди ее найдут, приведут в клинику, этот чип покажет, как зовут собачку, возраст и что она имеет такого-то хозяина».

«Он абсолютно инертен к организму животного, процедура занимает несколько секунд, она безболезненна, как обычная инъекция, чип находится под кожей, местоположение не меняет, это пожизненная идентификация».

«Там сайт двусторонний, мы можем пользоваться и владельцы, больше это удобно для владельцев, потому что им приходит напоминание о том, что нужно проводить какие-то манипуляции, вакцинацию животного своевременно, это очень важно».

В прошлом году в регионе от укусов животных пострадало более пяти тысяч человек. Если бы у всех кошек и собак имелся специальный чип, то можно было бы сразу узнать информацию о вакцинации их от бешенства. Этот микрочип еще называют электронным паспортом, где имеются сведения о животном и его владельце.Кнопе около двух с половиной лет. Точного возраста хозяева не знают. Михаил и Ольга взяли ее из приюта на лечение, да так и не смогли расстаться. Питомица оказалась слишком энергичной, поэтому и решили вживить ей микрочип.Считать информацию с микросхемы можно с помощью специального сканера. Размер чипа невелик. Но в его памяти хранится уникальный 15-значный код, который присваивается животному на всю жизнь.Отметим, что новшества федерального законодательства предполагают, что животные, имеющие подобные метки, с 2020 года отлову, как бездомные, подлежать не будут. Их сразу вернут владельцам. И еще один немаловажный факт. В прошлом году в Кировской области от укусов животных пострадало более пяти тысяч человек. И если бы у всех животных имелся чип, то он бы позволял точно сказать - привита собака или нет, а значит - есть необходимость делать уколы пострадавшему человеку или можно обойтись без них.Добавим, что идентификация животного посредством сканирования чипа признаётся экспертами самой надежной и достоверной.