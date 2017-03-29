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Новости / Общество

Чипирование животных

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 86 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В прошлом году в регионе от укусов животных пострадало более пяти тысяч человек. Если бы у всех кошек и собак имелся специальный чип, то можно было бы сразу узнать информацию о вакцинации их от бешенства. Этот микрочип еще называют электронным паспортом, где имеются сведения о животном и его владельце.

Кнопе около двух с половиной лет. Точного возраста хозяева не знают. Михаил и Ольга взяли ее из приюта на лечение, да так и не смогли расстаться. Питомица оказалась слишком энергичной, поэтому и решили вживить ей микрочип.

Чипирование животныхОЛЬГА БЕЛОРУСЦЕВА:
«Собачка может на прогулке сорваться с поводка, испугаться, убежать, если добрые люди ее найдут, приведут в клинику, этот чип покажет, как зовут собачку, возраст и что она имеет такого-то хозяина».
 
 
Считать информацию с микросхемы можно с помощью специального сканера. Размер чипа невелик. Но в его памяти хранится уникальный 15-значный код, который присваивается животному на всю жизнь.

Чипирование животныхЕКАТЕРИНА СОБОЛЕВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Он абсолютно инертен к организму животного, процедура занимает несколько секунд, она безболезненна, как обычная инъекция, чип находится под кожей, местоположение не меняет, это пожизненная идентификация».
 
 
Отметим, что новшества федерального законодательства предполагают, что животные, имеющие подобные метки, с 2020 года отлову, как бездомные, подлежать не будут. Их сразу вернут владельцам. И еще один немаловажный факт. В прошлом году в Кировской области от укусов животных пострадало более пяти тысяч человек. И если бы у всех животных имелся чип, то он бы позволял точно сказать - привита собака или нет, а значит - есть необходимость делать уколы пострадавшему человеку или можно обойтись без них.

ЕКАТЕРИНА СОБОЛЕВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Там сайт двусторонний, мы можем пользоваться и владельцы, больше это удобно для владельцев, потому что им приходит напоминание о том, что нужно проводить какие-то манипуляции, вакцинацию животного своевременно, это очень важно».
 
 
Добавим, что идентификация животного посредством сканирования чипа признаётся экспертами самой надежной и достоверной.


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