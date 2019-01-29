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Новости / Общество

Киров может стать первым «Умным городом» в Кировской области.

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 36 | Версия для печати
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Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис провел совещание с регионами по реализации нового ведомственного проекта «Умный город».
 
Проект рассчитан на пять лет, в течение которых в России должна быть проведена цифровизация городского хозяйства.
 
Работа в рамках проекта будет направлена на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. Проект рекомендован к реализации в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.
 
В настоящее время утвержден стандарт «Умного города» - набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам-участникам ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» до 2024 года.
 
Стандарт включает восемь направлений: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.
 
В Кировской области министерством энергетики и ЖКХ уже разработан паспорт реализации проекта «Умный город» на территории нашей области. В настоящее время документ проходит согласование в Минстрое РФ.
 
В качестве пилотного города, в котором будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта, выступит МО «Город Киров». Первым шагом реализации станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, создание единых диспетчерских служб по управлению городом и систем видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, а также установка системы «умный» свет.


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