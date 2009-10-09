Об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

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После изменения пенсионного законодательства в 2019 году были проиндексированы пенсии, при этом повышение выплат происходило без учета показателя прожиточного минимума, который в Кировской области составляет 8474 рубля. И в итоге люди, получающие самые маленькие пенсии, так и не ощутили "прибавки".

«Заседание это было проведено по одному вопросу - поддержать изменения в законе о социальном обеспечении пенсионеров, согласно тем указам Президента, по восстановлении справедливости и выплатам пенсионерам неработающим. У нас на территории Кировской области находится 30773 человека. Им будет сделана индексация, которая произошла выше прожиточного минимума».

«Более 30 тысяч жителей Кировской области получат прибавку к пенсии, индексацию, которую они получат, начиная с 1 января. То есть если закон будет принят в апреле, то в мае мы выплатим за май, а также январь, февраль, март и апрель. Вот эта добавка, которая проведена для всех граждан, у которых пенсия меньше, чем прожиточный минимум».

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