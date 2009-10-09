Об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Пенсии повысят! Сегодня состоялась внеочередная сессия Законодательного Собрания Кировской области, посвященная выполнению указов Президента по реальному увеличению пенсий неработающим пенсионерам, сверх прожиточного минимума.
После изменения пенсионного законодательства в 2019 году были проиндексированы пенсии, при этом повышение выплат происходило без учета показателя прожиточного минимума, который в Кировской области составляет 8474 рубля. И в итоге люди, получающие самые маленькие пенсии, так и не ощутили "прибавки".
Владимир Путин подчеркнул недопустимость снижения доплат и призвал органы власти устранить возникшую ситуацию. Перед тем, как за инициативу проголосует Госдума, её должны поддержать региональные парламенты.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Заседание это было проведено по одному вопросу - поддержать изменения в законе о социальном обеспечении пенсионеров, согласно тем указам Президента, по восстановлении справедливости и выплатам пенсионерам неработающим. У нас на территории Кировской области находится 30773 человека. Им будет сделана индексация, которая произошла выше прожиточного минимума».
Прибавка у каждого неработающего пенсионера будет своя, она рассчитывается индивидуально. Если Госдума примет закон оперативно, то индексацию к пенсии люди получат сразу за несколько месяцев, с начала года.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Более 30 тысяч жителей Кировской области получат прибавку к пенсии, индексацию, которую они получат, начиная с 1 января. То есть если закон будет принят в апреле, то в мае мы выплатим за май, а также январь, февраль, март и апрель. Вот эта добавка, которая проведена для всех граждан, у которых пенсия меньше, чем прожиточный минимум».
Выполнение инициативы президента позволит увеличить материальное обеспечение наиболее незащищенных слоев населения – неработающих пенсионеров. Впереди немало и других важных решений, о которых говорил президент.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хочу поблагодарить депутатов за то, что они в кратчайший срок сумели разобраться, поскольку это закон совместного ведения с правительством Кировской области. Вчера направлено заключение Правительства РФ, сегодня депутаты поддержали его. Я думаю, это начало большой работы, которая была положена президентом в обращении к Федеральному Собранию, где целый ряд вопросов, и пенсионное обеспечение, и вопросы, связанные со льготной ипотекой, это очень важные вопросы и если они будут и дальше в оперативном порядке решаться, то и Правительство и депутаты, мы будем также быстро реагировать».
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Решение это очень важно для нас, вы видите, оно было принято единогласно. Тем более, что все средства будут идти из Федерального бюджета».
Новый порядок индексации коснется примерно 4 миллионов россиян. Увеличение социальных доплат затронет 12% неработающих пенсионеров.
Добавим, что пенсионерам, у которых размер пенсии превышает прожиточный минимум, индексация была проведена в установленном порядке – на 7,05% с 1 января этого года.
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