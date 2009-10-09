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Новости / Общество

Об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Вчера, 20:45 | Просмотров: 157 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Пенсии повысят! Сегодня состоялась внеочередная сессия Законодательного Собрания Кировской области, посвященная выполнению указов Президента по реальному увеличению пенсий неработающим пенсионерам, сверх прожиточного минимума.

После изменения пенсионного законодательства в 2019 году были проиндексированы пенсии, при этом повышение выплат происходило без учета показателя прожиточного минимума, который в Кировской области составляет 8474 рубля. И в итоге люди, получающие самые маленькие пенсии, так и не ощутили "прибавки".
 
 
Владимир Путин подчеркнул недопустимость снижения доплат и призвал органы власти устранить возникшую ситуацию. Перед тем, как за инициативу проголосует Госдума, её должны поддержать региональные парламенты.

Об увеличении пенсий неработающим пенсионерамВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Заседание это было проведено по одному вопросу - поддержать изменения в законе о социальном обеспечении пенсионеров, согласно тем указам Президента, по восстановлении справедливости и выплатам пенсионерам неработающим. У нас на территории Кировской области находится 30773 человека. Им будет сделана индексация, которая произошла выше прожиточного минимума».
 
 
Прибавка у каждого неработающего пенсионера будет своя, она рассчитывается индивидуально. Если Госдума примет закон оперативно, то индексацию к пенсии люди получат сразу за несколько месяцев, с начала года.

Об увеличении пенсий неработающим пенсионерамНИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Более 30 тысяч жителей Кировской области получат прибавку к пенсии, индексацию, которую они получат, начиная с 1 января. То есть если закон будет принят в апреле, то в мае мы выплатим за май, а также январь, февраль, март и апрель. Вот эта добавка, которая проведена для всех граждан, у которых пенсия меньше, чем прожиточный минимум».
 
 
Выполнение инициативы президента позволит увеличить материальное обеспечение наиболее незащищенных слоев населения – неработающих пенсионеров. Впереди немало и других важных решений, о которых говорил президент.

Об увеличении пенсий неработающим пенсионерамИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хочу поблагодарить депутатов за то, что они в кратчайший срок сумели разобраться, поскольку это закон совместного ведения с правительством Кировской области. Вчера направлено заключение Правительства РФ, сегодня депутаты поддержали его. Я думаю, это начало большой работы, которая была положена президентом в обращении к Федеральному Собранию, где целый ряд вопросов, и пенсионное обеспечение, и вопросы, связанные со льготной ипотекой, это очень важные вопросы и если они будут и дальше в оперативном порядке решаться, то и Правительство и депутаты, мы будем также быстро реагировать».

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Решение это очень важно для нас, вы видите, оно было принято единогласно. Тем более, что все средства будут идти из Федерального бюджета».
 
Новый порядок индексации коснется примерно 4 миллионов россиян. Увеличение социальных доплат затронет 12% неработающих пенсионеров.
Добавим, что пенсионерам, у которых размер пенсии превышает прожиточный минимум, индексация была проведена в установленном порядке – на 7,05% с 1 января этого года.


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