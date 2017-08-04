Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

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- Здесь будет стоять столик, будут диванчики.

«Почему керамика - это очень благодатный материал. Ребята с множественными нарушениями, которые могут скатать только колбаску - они с помощью педагога могут сделать такой шикарный домик».

- Делается основа под свечку, ее нужно окунать в разные цвета, получается разноцветные, потом это режешь, чтобы были лепестки.

«Пока мальчики выпиливают деревянные детали, девочки готовят на кухне кексы. Сейчас мы видим это процесс - взбивают блендером масло и яйца. Мы можем посмотреть, как будут выглядеть кексы - ими сегодня будут угощать гостей, кстати, поднос сделан в этих же мастерских».

«Многих наших детей с особенностями сложно берут в другие места - есть проблемы и двигательные, и с поведением. У нас есть адаптационные классы, где с ребятами занимаются разные специалисты».

Центру поддержки семей с детьми с особенностями развития "Дорогою добра" исполнилось пять лет. В честь дня рождения создатели центра устроили день открытых дверей. Гостям рассказали и показали, какие возможности сегодня есть для развития детей с инвалидностью.Еще два года назад в этом помещении на Розе Люксембург только начинали ремонт. Это была мечта родителей особенных детей - сделать просторный и уютный Центр, в котором ребята смогут учиться и заниматься творчеством.Прошло время и общественной организации "Дорогою добра" удалось не только отремонтировать 500 кв. метров, но и сделать эти площади "живыми". Здесь задействован буквально каждый уголок - работа кипит везде. Особенно жарко в керамической мастерской. Малыши учатся лепить посуду. Самые популярные изделия - это чашки и кружки. Их обжигают в печке, покрывают глазурью - после чего можно использовать в хозяйстве.По соседству с керамической мастерской - маленький "свечной заводик". Свечи здесь необычные - их изготавливают из цветного воска. Настя ходит в свечную студию в течение года и очень быстро научилась делать вот такую красоту.Центр поделили на три зоны. Есть отделение для самых маленьких, студии для дошкольников, и мастерские для ребят постарше. Детей здесь обучают делать самые простые вещи. Мальчишек, например, не оторвать от деревянных брусков - это части будущего автомобиля.Эта кухня, как и все творческие студии, сделана, как здесь говорят, по родительскому заказу. Как, собственно, и сам Центр "Дорогою добра", который создали родители детей с синдромом Дауна и другими нарушениями здоровья. Пять лет назад, когда все только начиналось, они были и руководителями, и штукатурами, и педагогами. Делали все возможное, чтобы их особенные дети не замыкались в домашних стенах, а развивались, учились и общались со сверстниками.Сегодня Центру помогают благотворители - как частные лица, так и организации. Многое удалось приобрести и благодаря Президентскому гранту. Реализовав мечту, здесь не перестают ставить новые цели. Одна из первых открыть мастерские для взрослых инвалидов и помочь им адаптироваться к жизни.