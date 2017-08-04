ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2166
EURO: 73.0817
Погода в городе Кирове:
ночью:  +11...+13°C
утром:  +24...+26°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

Сегодня, 17:48 | Просмотров: 169 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Центру поддержки семей с детьми с особенностями развития "Дорогою добра" исполнилось пять лет. В честь дня рождения создатели центра устроили день открытых дверей. Гостям рассказали и показали, какие возможности сегодня есть для развития детей с инвалидностью.

- Здесь будет стоять столик, будут диванчики.
 
 
Еще два года назад в этом помещении на Розе Люксембург только начинали ремонт. Это была мечта родителей особенных детей - сделать просторный и уютный Центр, в котором ребята смогут учиться и заниматься творчеством.

Прошло время и общественной организации "Дорогою добра" удалось не только отремонтировать 500 кв. метров, но и сделать эти площади "живыми". Здесь задействован буквально каждый уголок - работа кипит везде. Особенно жарко в керамической мастерской. Малыши учатся лепить посуду. Самые популярные изделия - это чашки и кружки. Их обжигают в печке, покрывают глазурью - после чего можно использовать в хозяйстве.

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 летАЛЕКСАНДР МОШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Почему керамика - это очень благодатный материал. Ребята с множественными нарушениями, которые могут скатать только колбаску - они с помощью педагога могут сделать такой шикарный домик».
 
 
По соседству с керамической мастерской - маленький "свечной заводик". Свечи здесь необычные - их изготавливают из цветного воска. Настя ходит в свечную студию в течение года и очень быстро научилась делать вот такую красоту.

- Делается основа под свечку, ее нужно окунать в разные цвета, получается разноцветные, потом это режешь, чтобы были лепестки.
 
 
Центр поделили на три зоны. Есть отделение для самых маленьких, студии для дошкольников, и мастерские для ребят постарше. Детей здесь обучают делать самые простые вещи. Мальчишек, например, не оторвать от деревянных брусков - это части будущего автомобиля.

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 летЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пока мальчики выпиливают деревянные детали, девочки готовят на кухне кексы. Сейчас мы видим это процесс - взбивают блендером масло и яйца. Мы можем посмотреть, как будут выглядеть кексы - ими сегодня будут угощать гостей, кстати, поднос сделан в этих же мастерских».
 
 
Эта кухня, как и все творческие студии, сделана, как здесь говорят, по родительскому заказу. Как, собственно, и сам Центр "Дорогою добра", который создали родители детей с синдромом Дауна и другими нарушениями здоровья. Пять лет назад, когда все только начиналось, они были и руководителями, и штукатурами, и педагогами. Делали все возможное, чтобы их особенные дети не замыкались в домашних стенах, а развивались, учились и общались со сверстниками.

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 летЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Многих наших детей с особенностями сложно берут в другие места - есть проблемы и двигательные, и с поведением. У нас есть адаптационные классы, где с ребятами занимаются разные специалисты».
 
 
Сегодня Центру помогают благотворители - как частные лица, так и организации. Многое удалось приобрести и благодаря Президентскому гранту. Реализовав мечту, здесь не перестают ставить новые цели. Одна из первых открыть мастерские для взрослых инвалидов и помочь им адаптироваться к жизни.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

19:12 07.05.2019


В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

19:04 07.05.2019


На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

18:51 07.05.2019


В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

18:39 07.05.2019


В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

14:12 06.05.2019


На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

14:04 06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

12:16 06.05.2019


Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

Все новости

Вести. Кировская область

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

17:48 07.05.2019


Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

17:44 07.05.2019


К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

17:40 07.05.2019


В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

11:54 07.05.2019


В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

11:12 07.05.2019


Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Ремонт в центре "Дорогою добра"

04.08.2017


Ремонт в центре "Дорогою добра"

Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

23.08.2018


Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

Кировский Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития нуждается в помощи неравнодушных людей

22.03.2017


Кировский Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития нуждается в помощи неравнодушных людей

Кировскому центру "Дорогою добра" исполнился год

06.05.2015


Кировскому центру "Дорогою добра" исполнился год

Творческие мастерские для детей-инвалидов

07.05.2018


Творческие мастерские для детей-инвалидов

В Кирове открылся Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития

06.05.2014


В Кирове открылся Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития

Популярные новости

В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

27.04.2019


В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

02.05.2019


Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх