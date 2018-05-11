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Новости / Общество

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

Сегодня, 19:12 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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Аномально теплое начало мая сказалось на паводке.
 
За прошедшие сутки уровень воды в Вятке в черте Кирова не изменился и остаётся на отметке 328 сантиметров от нулевого поста.
 
Тем временем синоптики прогнозируют на ближайшие дни настоящую июньскую жару. Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы. 
 
Во второй половине недели в центральных и южных районах области воздух прогреется до +30 градусов. Осадков не ожидается.
 
Подобные аномалии отмечались дважды - в 1943 и в 2010 году.
 
В лесах области сохраняется пожароопасная обстановка. Жителям области запрещено сжигать мусор и сухую траву.
 
Любая неосторожность может привести к трагическим последствиям.


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