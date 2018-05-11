В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

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Аномально теплое начало мая сказалось на паводке.

За прошедшие сутки уровень воды в Вятке в черте Кирова не изменился и остаётся на отметке 328 сантиметров от нулевого поста.

Тем временем синоптики прогнозируют на ближайшие дни настоящую июньскую жару. Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы.

Во второй половине недели в центральных и южных районах области воздух прогреется до +30 градусов. Осадков не ожидается.

Подобные аномалии отмечались дважды - в 1943 и в 2010 году.

В лесах области сохраняется пожароопасная обстановка. Жителям области запрещено сжигать мусор и сухую траву.

Любая неосторожность может привести к трагическим последствиям.