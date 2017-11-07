Кировчане написали «Диктант Победы»

Поделиться новостью:

«Я считаю, что каждая такая акция имеет право на существование и она, прежде всего, нужна молодым. И сегодня здесь я вижу очень много молодежи, школьников и студентов, для которых акция является очень важной».

«Я даже немножко готовился, немного освежал воспоминания. Я так прикинул, какие могут быть вопросы, наверняка о биографиях наших маршалов. Пролистал справочник по биографии, по датам. Немного освежил воспоминания».

Накануне во всех регионах России, а также в 22 странах прошел «Диктант Победы». Свои знания о Великой Отечественной войне проверили и кировчане. К акции присоединились 180 человек.В этом году «Диктант Победы» в Кирове прошел впервые. Главная его цель - привлечь внимание общества к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.Всем участникам было предложено ответить на 20 тестовых вопросов в течение 45 минут. Они касались важных дат, личностей, событий, литературы и много другого. У выпускника истфака Сергея Березина интерес к истории профессиональный. На диктант пришел в форме времен второй мировой, поскольку несколько лет занимается исторической реконструкцией. Диктант - отличная возможность проверить свои знания.По окончании диктанта все бланки ответов будут направлены на проверку в Федеральный центр тестирования, а всем участникам будут выданы дипломы.