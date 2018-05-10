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В Кирове вручили литературную премию Овидия Любовикова

Сегодня, 17:36 | Просмотров: 86 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове вручили премию поэта-фронтовика Овидия Любовикова. Она присуждается писателям, поэтам и журналистам с 1995-го года. В этом году лауреатами стали режиссер ГТРК "Вятка" Алексей Фоминых и поэтесса Людмила Шевелева.

- Хоть давно закончилась война. Старый дед к солдатской гимнастерке, Приколол медали, ордена.

Стихи Людмила Шевелева писала еще в детстве. Потом от увлечения отказалась. Вернулась к ним уже в более зрелом возрасте. Произведения Людмилы Алексеевны трогают до глубины души. Талант поэтессы признали и оценили. В этом году она стала лауреатом литературной премии Овидия Любовикова. Награда вручается за творчество о войне.

В Кирове вручили литературную премию Овидия Любовикова ЛЮДМИЛА ШЕВЕЛЕВА, ПОЭТЕССА, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ О. ЛЮБОВИКОВА:
«У меня не столько много стихов о военной теме, но стихи у меня есть. Потому что дедушка мой погиб. Бабушка осталась одна с пятью детьми. Сын мой воевал в Чечне».
 
 
Лауреатами премии стали два человека. Режиссер ГТРК "Вятка" Алексей Фоминых с юношества увлекся историей. Во время работы на телевидении он участвовал в создании множества исторических очерков о войне. Его творчество вдохновлено, в том числе, и стихами фронтового поэта и журналиста Овидия Любовикова.

В Кирове вручили литературную премию Овидия Любовикова АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Когда читаешь его стихи, ты чувствуешь знание окопной жизни, правды войны. Знание души солдата. Что он переживал, его эмоции. Я подумал, нас может объединять то, что я тоже попал на войну в 19 лет фактически».
 
 
Алексей Фоминых - участник первой чеченской компании. В его творческой биографии множество спецрепортажей и фильмов о больших и локальных войнах. Литературная премия Овидия Любовикова вручается, по традиции, в библиотеке, которая носит имя поэта.

В Кирове вручили литературную премию Овидия Любовикова ИРИНА БАРАМЗИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. О.И. ЛЮБОВИКОВА:
«Премия вручается с 1995-го года. У нас уже 50 лауреатов премии Любовикова».
 
 
Лауреаты премии получили не только признание, но и подарки от союза журналистов и союза писателей.


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