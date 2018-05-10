В Кирове вручили литературную премию Овидия Любовикова

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«У меня не столько много стихов о военной теме, но стихи у меня есть. Потому что дедушка мой погиб. Бабушка осталась одна с пятью детьми. Сын мой воевал в Чечне».

«Когда читаешь его стихи, ты чувствуешь знание окопной жизни, правды войны. Знание души солдата. Что он переживал, его эмоции. Я подумал, нас может объединять то, что я тоже попал на войну в 19 лет фактически».

«Премия вручается с 1995-го года. У нас уже 50 лауреатов премии Любовикова».