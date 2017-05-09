В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

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9 мая на Театральной площади Кирова прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парадным строем прошли военнослужащие войск Кировского гарнизона: 76-го кировского ракетного полка Мелитопольской Краснознамённой дивизии, сводная рота войсковой части 46179-К Службы специального контроля Минобороны РФ, парадный расчёт НИИ микробиологии. В торжественном марше также приняли участие сотрудники силовых структур, учащиеся кадетских классов, курсанты военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, юнармейцы, кадеты клуба «Миротворец». Самыми юными участниками стали кадеты 6 «а» класса школы № 18 - неоднократные победители и призёры всероссийских смотров.





ПОЛНАЯ ВИДЕОВЕРСИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 9 МАЯ 2019 ГОДА.