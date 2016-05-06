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В Драмтеатре прошел торжественный вечер, посвященный Дню Победы

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове и области продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Торжественный вечер для ветеранов и тружеников тыла прошел в областном Драмтеатре.

Это мероприятие не обходится без традиций. Всем при входе к груди прикалывались георгиевские ленточки. Как напоминание о празднике, который кто-то встречает со слезами на глазах.

В Драмтеатре прошел торжественный вечер, посвященный Дню ПобедыГАЛИНА МАХНЕВА:
«У меня папа ранен в Венгрии был и умер в апреле 1945 года. Мы с сыном ездили на кладбище, земельку взяли и подзохоронили к маме. Таким был ее завет».

А кто-то с чувством гордости за страну, победившую фашизм. Для ветеранов и тружеников тыла студенты колледжа культуры подготовили театральную программу, основанную на бытовых сценах военных лет. Защищать Родину отправилось более шестисот тысяч кировчан. Это каждый четвертый житель области. Почти половина из них не вернулись домой. Вместе со страной кировчане были в тылу. Женщины, старики и дети трудились на заводах и фабриках, в полях, выхаживали раненых в госпиталях, растили сирот войны. В фонд обороны собрано и перечислено более 150 млн. рублей, позволивших создать несколько танковых колонн и эскадрилий самолетов. И сегодня все, кто приближал победу принимал заслуженные поздравления.

В Драмтеатре прошел торжественный вечер, посвященный Дню ПобедыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это великий подвиг народа, которым мы обязаны гордиться. Мы должны помнить и бережно хранить, передавая из поколения в поколение, память о солдатах, офицерах Красной Армии, воевавших с фашисткой Германией. Они достойно сражались с врагом и мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны так много наших земляков. Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя и отдал свои жизни за светлое и мирное будущее каждого из нас. От всей души поздравляю с великим праздником Днем Победы».

Завершил торжественный вечер концерт-спектакль в исполнении артистов Кировского областного драматического театра и художественных коллективов области. По своей задумке он показал неразрывную связь между маем 45-го и маем 2019 года.


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