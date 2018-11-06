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Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти"

Вчера, 19:31 | Просмотров: 178 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Их судьбы будут навсегда вписаны в историю. Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти". В ней собран уникальный материал: фотографии героев и воспоминания их родных. Страницы пока неизданной книги перелистала Анастасия Елсукова.
 
 
День Победы в этой семье праздник особенный, за одним столом - собираются сразу четыре поколения. Вспоминают своего героя. Отца Валентины Аркадьевны призвали на фронт в 43ем году, она тогда была совсем маленькой.

ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЯДЬЕВА, ДОЧЬ А. БУЛАТОВА:
«Немного помню, помню только, как он с нами в мяч играл. А потом помню, как мы его провожали. И все».
 
 
Эта фотография была сделана в день отправки. Аркадий Кузьмич вместе со своей семьей: супругой и четырьмя детьми. Меньше чем через год он умер, получив тяжелое ранение в бою. Сегодня ему посвящены несколько страниц "Книги памяти" - о жителях Лянгасово, погибших в годы войны. Ирина - соавтор книги, два года она в архивах искала информацию о своих земляках. Всю жизнь, с раннего детства, ее интересовала эта тема.

Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти"ИРИНА ВЫЧЕГЖАНИНА, СОАВТОР КНИГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ:
«Когда я училась читать, мы жили рядом, мы с папой частенько приходили к памятнику, и я, можно сказать, училась на этих фамилиях читать, и спрашивала папу: кто все эти люди? он говорил, я не знаю, и не знаю, где узнать эту информацию. Уже тогда я загорелась идеей узнать про этих людей».
 
 
В итоге - из 99 фамилий, которые высечены на памятнике, удалось найти информацию о 95 воинах. Работа в архивах кропотливая, но очень увлекательная, говорит Ирина. Еще один соавтор книги - сотрудник музея станции Лянгасово, Татьяна Зотова. Она собирала информацию о погибших в годы войны земляках еще 30 лет назад, общаясь с родными героев. Благодаря ей в книге появились уникальные фотографии, отрывки из писем.

Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти"ТАТЬЯНА ЗОТОВА, СОАВТОР КНИГИ, СОТРУДНИК МУЗЕЯ СТ. ЛЯНГАСОВО:
«Я считаю, очень повезло, потому что если бы стали делать сегодня, нет в живых уже жен, уходят из жизни дети войны, спросить не у кого и были бы одни, сухие, архивные данные».
 
 
Всего в уже готовой, но пока неизданной книге 129 фамилий, 99 из них - есть на памятнике. По остальным 30ти - уже подана заявка в администрацию - с тем, чтобы к юбилею окончания войны, увековечили и их имена. Работа над книгой продолжается. Авторы призывают земляков делиться информацией о своих героических предках.


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