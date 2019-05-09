Синоптики и спасатели внимательно следят за ситуацией на реках области
Галина Халявина живет много лет в Вересниках. Некоторые старожилы сами научились предсказывать высокое половодье. Есть несколько примет, которые подтверждают свою правоту из года в год.
ГАЛИНА ХАЛЯВИНА:
«Снега было много. Воды будет мало. - Это примета такая? - Да. Это я помню от старых людей».
Уже почти середина мая, а вода поднялась не на много, но это не значит, что можно расслабиться и забыть про половодье. У стихии еще есть возможность нанести удар, считает Александр Малюгин.
АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН:
«Неизвестно, какая вода будет. Дождей нет. Если дожди пойдут проливные, может еще подняться».
Жители Вересников, что называется, держат руку на пульсе. Они внимательно следят за прогнозами синоптиков.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В прибрежных частях города Кирова установлены вот такие информационные стенды. Здесь памятка о том, как нужно вести себя во время наводнения. Кроме того, самые последние данные об уровне воды и прогноз на ближайшие сутки. Для сравнения здесь указан уровень воды в этот же день, но в прошлом году».
Год назад уровень Вятки составлял более четырех с половиной метров от нулевого поста. Сегодня вода поднялась на три метра тридцать с небольшим сантиметров. На мосту через речку Хлыновку сегодня удобно расположились рыбаки.
- Тут затапливало мост в том году.
- До этих мест поднималось.
- Это когда?
- В том году было. В позапрошлом.
За последние сутки Вятка в черте Кирова прибыла на 1 сантиметр. Уровень воды достиг отметки 331 см от нулевого поста. Большой рост уровня воды зафиксирован в Кирово-Чепецком и Слободском районах - на 26 и 27 сантиметров. Это связано с активным таянием снега в лесах, по берегам малых рек. Серьезного влияния на ситуацию с половодьем в областном центре эти факторы не окажут.
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