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Синоптики и спасатели внимательно следят за ситуацией на реках области. В этом году паводок оказался аномально низким. Жители прибрежной части Кирова сверяются с народными приметами и считают, что большой воды нынешней весной не будет.Галина Халявина живет много лет в Вересниках. Некоторые старожилы сами научились предсказывать высокое половодье. Есть несколько примет, которые подтверждают свою правоту из года в год.Уже почти середина мая, а вода поднялась не на много, но это не значит, что можно расслабиться и забыть про половодье. У стихии еще есть возможность нанести удар, считает Александр Малюгин.Жители Вересников, что называется, держат руку на пульсе. Они внимательно следят за прогнозами синоптиков.Год назад уровень Вятки составлял более четырех с половиной метров от нулевого поста. Сегодня вода поднялась на три метра тридцать с небольшим сантиметров. На мосту через речку Хлыновку сегодня удобно расположились рыбаки.За последние сутки Вятка в черте Кирова прибыла на 1 сантиметр. Уровень воды достиг отметки 331 см от нулевого поста. Большой рост уровня воды зафиксирован в Кирово-Чепецком и Слободском районах - на 26 и 27 сантиметров. Это связано с активным таянием снега в лесах, по берегам малых рек. Серьезного влияния на ситуацию с половодьем в областном центре эти факторы не окажут.