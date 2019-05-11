Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.
10 мая в Кирове был зафиксирован рекордный суточный максимум +28.0°C.
Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году - +27.3°C.
Как сообщает vk.com/meteokirov, аномальное тепло в Кировскую область поступило при выносе тропической воздушной массы из Средней Азии по периферии антициклона над Казахстаном.
Минимальная температура по данным метеонаблюдений за 127 лет была зафиксирована в городе Вятке в 1918 году: -6.7°С.
Средняя температура год назад составила +12.1°С.
Аномальная жара способствует быстрому распространению пожаров. За сутки в Кировской области было зарегистрировано 28 возгораний:
Верхошижемский район, п. Среднеивкино, ул. Механизаторов произошел пожар в частном гараже.
Оричевский район, пгт. Оричи, ул. 8 марта обгорел скутер;
Котельничский район, г. Котельнич, ул. Сельская произошел пожар на открытой территории;
Котельничский район, г. Котельнич, Объездная дорога произошел пожар на открытой территории;
Слободской район, д. Ужоговица произошел пожар на открытой территории;
Котельничский район, д. Патруши произошел пожар на открытой территории;
Оричевский район, д. Помаскины, садовое товарищество "Дружба" произошел пожар в садовых домах;
г. Киров, Слобода Макарье, Старомакарьевское кладбище произошел пожар на открытой территории;
Шабалинский район, д. Сенниковы произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Солнечная произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Луганская произошел пожар на открытой территории;
Афанасьевский район, д. Московская, ул. Луговая произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Народная произошел пожар на открытой территории;
Мурашинский район, пос. Безбожник, ул. Железнодорожная произошел пожар на открытой территории;
Кирово-Чепецкий район, д. Кривобор произошел пожар на открытой территории;
Яранский район, д. Вещево произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, д. Счастливцевы, садовое товарищество "Искра" произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Милицейская произошел пожар в квартире;
г. Киров, ул. Широнинцев произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Красный Химик произошел пожар на открытой территории;
Яранский район, г. Яранск, ул. Никитина произошел пожар на открытой территории;
Верхнекамский район, п. Созимский произошел пожар на открытой территории;
Богородский район, пгт. Богородское, ул. Садовая произошел пожар на открытой территории;
Яранский район, д. Пайголово произошел пожар на открытой территории;
Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Вятская произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, Гирсовский переулок произошел пожар на открытой территории;
Котельничский район, г. Котельнич, ул. Чапаева произошел пожар на открытой территории;
г. Киров, ул. Солнечная произошел пожар на открытой территории
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