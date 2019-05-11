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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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Новости / Общество

Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

Сегодня, 09:53 | Просмотров: 190 | Версия для печати
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10 мая в Кирове был зафиксирован рекордный суточный максимум +28.0°C.

 

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году - +27.3°C.

 

Как сообщает vk.com/meteokirov, аномальное тепло в Кировскую область поступило при выносе тропической воздушной массы из Средней Азии по периферии антициклона над Казахстаном.

 

Минимальная температура по данным метеонаблюдений за 127 лет была зафиксирована в городе Вятке в 1918 году: -6.7°С.

 

Средняя температура год назад составила +12.1°С.

 

Аномальная жара способствует быстрому распространению пожаров. За сутки в Кировской области было зарегистрировано 28 возгораний:

 

Верхошижемский район, п. Среднеивкино, ул. Механизаторов произошел пожар в частном гараже.

 

Оричевский район, пгт. Оричи, ул. 8 марта обгорел скутер;

 

Котельничский район, г. Котельнич, ул. Сельская произошел пожар на открытой территории;

 

Котельничский район, г. Котельнич, Объездная дорога произошел пожар на открытой территории;

 

Слободской район, д. Ужоговица произошел пожар на открытой территории;

 

Котельничский район, д. Патруши произошел пожар на открытой территории;

 

Оричевский район, д. Помаскины, садовое товарищество "Дружба" произошел пожар в садовых домах;

 

г. Киров, Слобода Макарье, Старомакарьевское кладбище произошел пожар на открытой территории;

 

Шабалинский район, д. Сенниковы произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Солнечная произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Луганская произошел пожар на открытой территории;

 

Афанасьевский район, д. Московская, ул. Луговая произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Народная произошел пожар на открытой территории;

 

Мурашинский район, пос. Безбожник, ул. Железнодорожная произошел пожар на открытой территории;

 

Кирово-Чепецкий район, д. Кривобор произошел пожар на открытой территории;

 

Яранский район, д. Вещево произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, д. Счастливцевы, садовое товарищество "Искра" произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Милицейская произошел пожар в квартире;

 

г. Киров, ул. Широнинцев произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Красный Химик произошел пожар на открытой территории;

 

Яранский район, г. Яранск, ул. Никитина произошел пожар на открытой территории;

 

Верхнекамский район, п. Созимский произошел пожар на открытой территории;

 

Богородский район, пгт. Богородское, ул. Садовая произошел пожар на открытой территории;

 

Яранский район, д. Пайголово произошел пожар на открытой территории;

 

Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Вятская произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, Гирсовский переулок произошел пожар на открытой территории;

 

Котельничский район, г. Котельнич, ул. Чапаева произошел пожар на открытой территории;

 

г. Киров, ул. Солнечная произошел пожар на открытой территории



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