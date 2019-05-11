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Новости / Общество

Уровень воды в реке Вятке пошел на убыль.

Сегодня, 10:27 | Просмотров: 39 | Версия для печати
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С 10 мая вода в Вятке в черте Кирова начала убывать.
 
10 мая уровень воды снизился на 1 см и составил 330 см от нулевого поста.
 
11 мая показатели не изменился, 12 мая река отступила на 3 см. 13 мая шкала паводка находится на отметке 327 см.
 
Пик паводка в этом году пришелся на 9 мая и составил 331 см от нулевого поста. Это самый низкий уровень половодья с 2009 года. Тогда вода достигла лишь 281 см от нулевого поста.
 
Все последующие годы в пик половодья уровень воды достигал отметок от 360 см (в 2011 году) до 593 см (в 2016).
 
По мнению специалистов, роста воды в Вятке больше не ожидается. На сегодняшний день в Слободском уровень воды не изменился, в районе Кирово-Чепецка Вятка понизилась на 4 см, а Чепца - на 8 см.


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