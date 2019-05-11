Уровень воды в реке Вятке пошел на убыль.

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С 10 мая вода в Вятке в черте Кирова начала убывать.

10 мая уровень воды снизился на 1 см и составил 330 см от нулевого поста.

11 мая показатели не изменился, 12 мая река отступила на 3 см. 13 мая шкала паводка находится на отметке 327 см.

Пик паводка в этом году пришелся на 9 мая и составил 331 см от нулевого поста. Это самый низкий уровень половодья с 2009 года. Тогда вода достигла лишь 281 см от нулевого поста.

Все последующие годы в пик половодья уровень воды достигал отметок от 360 см (в 2011 году) до 593 см (в 2016).

По мнению специалистов, роста воды в Вятке больше не ожидается. На сегодняшний день в Слободском уровень воды не изменился, в районе Кирово-Чепецка Вятка понизилась на 4 см, а Чепца - на 8 см.