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В Музее Грина можно познакомиться с жизнью и творчеством иеросхимонаха Сергия Веснина

Вчера, 17:50 | Просмотров: 105 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня в Музее Грина можно познакомиться с жизнью и творчеством иеросхимонаха Сергия Веснина. На выставке «Судьба вятского Святогорца» представлены литературные произведения, фотографии храмов и уникальные архивные документы.

В этом году исполняется 205 лет со дня рождения отца Сергия, в миру Семёна Авдиевича Веснина. Родился он в селе Пищалье Орловского уезда, закончил духовное училище и семинарию в Вятке. И уже тогда обратил на себя внимание профессора словесности, который старался развить в одном из лучших учеников дар излагать свои мысли просто и красноречиво.

В Музее Грина можно познакомиться с жизнью и творчеством иеросхимонаха Сергия ВеснинаАННА ХЛЫБОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«И во время учебы еще в духовных учебных заведениях написал поэму "Вани-вятчане", которая сейчас считается одним из лучших фольклорных памятников этого периода нашей Вятской губернии».
 
 
На выставке представлено несколько изданий этой шуточной поэмы, иллюстрации к ней и инсталляция, посвященная первому произведению Веснина. А прославили его как писателя «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской», эта книга считается одной из лучших об Афоне.

АННА ХЛЫБОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Он здесь еще успел в Вятской губернии побыть настоятелем монастыря, одновременно он ездил в паломничества, был казначеем архиерейского дома, человек был очень энергичный, очень разносторонний, и когда он уехал на Афон, приезжал на несколько лет в Россию для издания своих произведений, тогда он очень сблизился с Гоголем».
 
 
На выставке в Музее Грина впервые представлены архивные документы - метрика о рождении, список учеников духовного училища, копия аттестата, документы о принятии монашества.


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