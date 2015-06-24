ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

16 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5598
EURO: 72.3651
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

Вчера, 17:37 | Просмотров: 429 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане снова стали жаловаться на неприятный запах. Чаще всего проблема возникает в районе Биохимзавода. Есть ли у нее решение?

Западная часть областного центра не сильно застроена жилыми домами. Это, скорее, промышленный район. Это и накладывает отпечаток на состояние атмосферного воздуха. Проверки его загрязнения не часто дают положительные заключения.

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?ДМИТРИЙ ПАНТЕЛЕЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО БХЗ:
«Есть неприятный запах. Он складывается из нескольких компонентов. Самый тяжелый - это то, что в нашей зоне находится огромное количество предприятий, которые взаимодействуют между собой, либо с учетом температурных, химических процессов образуют этот запас».
 
 
На этой карте санитарно-защитные зоны предприятий. У Биохимзавода она составляет почти полтора километра. За ней следит эколого-аналитический центр. С периодичностью в 6 часов его сотрудники берут и исследуют пробы воздуха на предмет выброса аммиака, сероводорода и веществ, образующихся в процессе химического производства. Превышений допустимых концентраций за последние годы не зафиксировано. За этим показателем также пристально следят и другие надзорные органы.

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?АНДРЕЙ ГОРДИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО БХЗ:
«Буквально, в апреле прошли проверку. Росприродназдор проверил. Замечаний практически нет. Было 6 незначительных моментов, которые мы в ходе проверки исправили».
 
 
Тем не менее, неприятный запах появляется в городе практически каждое лето. Как говорят сами химики, бороться с ним можно инновационными методами. Например, обрабатывать выбросы специальными препаратами. Их разработка сейчас ведется. Поэтому их использование на практике возможно в скором времени. Что позволит значительно улучшить экологическую обстановку территории за улицей Кольцова.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

14:19 16.05.2019


В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

14:09 16.05.2019


В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

13:23 16.05.2019


В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

13:13 16.05.2019


Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

13:07 16.05.2019


В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

15:13 15.05.2019


На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

14:58 15.05.2019


В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

15:29 16.05.2019


В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

15:24 16.05.2019


Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

12:08 16.05.2019


Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

12:06 16.05.2019


В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

12:04 16.05.2019


Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Борьба за качество воздуха

24.06.2015


Борьба за качество воздуха

Кировчане вновь встревожены появлением неприятных запахов в городе

17.08.2015


Кировчане вновь встревожены появлением неприятных запахов в городе

Исследования воздуха в районе «Биохимзавода»

22.09.2006


Исследования воздуха в районе «Биохимзавода»

В Кирове определят источник неприятного запаха

17.06.2016


В Кирове определят источник неприятного запаха

В Кирове выявили подпольный крематорий для домашних животных.

05.12.2018


В Кирове выявили подпольный крематорий для домашних животных.

Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

15.02.2018


Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх