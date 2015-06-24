Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

Кировчане снова стали жаловаться на неприятный запах. Чаще всего проблема возникает в районе Биохимзавода. Есть ли у нее решение?
Западная часть областного центра не сильно застроена жилыми домами. Это, скорее, промышленный район. Это и накладывает отпечаток на состояние атмосферного воздуха. Проверки его загрязнения не часто дают положительные заключения. ДМИТРИЙ ПАНТЕЛЕЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО БХЗ:
«Есть неприятный запах. Он складывается из нескольких компонентов. Самый тяжелый - это то, что в нашей зоне находится огромное количество предприятий, которые взаимодействуют между собой, либо с учетом температурных, химических процессов образуют этот запас».
На этой карте санитарно-защитные зоны предприятий. У Биохимзавода она составляет почти полтора километра. За ней следит эколого-аналитический центр. С периодичностью в 6 часов его сотрудники берут и исследуют пробы воздуха на предмет выброса аммиака, сероводорода и веществ, образующихся в процессе химического производства. Превышений допустимых концентраций за последние годы не зафиксировано. За этим показателем также пристально следят и другие надзорные органы. АНДРЕЙ ГОРДИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО БХЗ:
«Буквально, в апреле прошли проверку. Росприродназдор проверил. Замечаний практически нет. Было 6 незначительных моментов, которые мы в ходе проверки исправили».
Тем не менее, неприятный запах появляется в городе практически каждое лето. Как говорят сами химики, бороться с ним можно инновационными методами. Например, обрабатывать выбросы специальными препаратами. Их разработка сейчас ведется. Поэтому их использование на практике возможно в скором времени. Что позволит значительно улучшить экологическую обстановку территории за улицей Кольцова.
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