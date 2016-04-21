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Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 38 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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30 лет на линии фронта. Ровно столько поисковики Кировской области выезжают в места ожесточенных боев, чтобы поднять без вести пропавших солдат. Как прошла "Вахта памяти" этой весной?

Два раза в год весной и осенью они выезжают на вахту. География мест известна - Ленинградская, Новгородская, Тверская области - там, где в годы войны прошли самые кровопролитные бои. Школьник Макар Сибиряков этой весной впервые съездил на "Вахту Памяти". В Новгородчине мальчик лично поднял останки четырех солдат.

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"МАКАР СИБИРЯКОВ, БОЕЦ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ФРОНТ":
«Это было найдено при солдате, которого я лично поднимал - муштук самодельный. Можно взять кружку - здесь надпись осталась: "На память". Вот ложка - нарисована рыбка».
 
 
Все эти предметы - безмолвные свидетели той далекой войны. Они как будто возвращают нас в сороковые годы, в солдатские окопы. Там, дожидаясь решающей битвы, бойцы выцарапывали на посуде простые и понятные рисунки, а так же свои имена. Многие такие, вполне будничные предметы и помогли установить личность солдата.

- И вот один из пропавших без вести воинов, которого нашли бойцы поискового отряда "Фронт". Нашли родственников - внук приехал на похороны дела, который пропал в далеком 42-м.

В весенней "Вахте Памяти" принимали участие 10 отрядов кировчан-поисковиков. Общими усилиями удалось поднять 164 солдата Красной армии, оставшихся лежать на поле боя. Были находки, которые поразили поисковиков до глубины души. Так, на Новгородской земле, в районе деревни Кобылкино, среди обломков самолета, был найден погибший летчик. Его останки со всей экипировкой лежали в лесу. Сейчас кировчане изо всех сил стараются вернуть имя этому солдату. Надежду дает кусок двигателя с полустертым номером.

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"ДЕНИС ПРОЩИН, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ЛИНИЯ ФРОНТА":
«Пока мы предполагаем, что это может быть экипаж старшего лейтенанта Тараева, погибшего 31 января 42-го года. Как раз он не вернулся с бомбежки со Старорусса. Но пока это все предварительно. Мы снова поедем, снова будем копать, постараемся, чтобы этот экипаж вернулся из прошлого, чтобы родным летчиков можно было сообщить о месте их гибели».
 
 
Поисковики говорят - тот, кто один раз съездил на "Вахту Памяти" обязательно стремится туда вернуться. Вот и сегодня, еще не стряхнув Новгородскую пыль, они уже думают об осени, когда вновь примутся за поиски погибших солдат, которых нужно найти и достойно похоронить.


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