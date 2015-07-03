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Новости / Общество

В Кировской области выбрали лучшего участкового.

Сегодня, 14:26 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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За звание «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции боролись более 20 сотрудников полиции со всей Кировской области.
 
Участковые соревновались в огневой и физической, медицинской и специальной, технико-криминалистической подготовке.
 
Испытания включали в себя: тестирование, стрельбу, боевые приемы борьбы, кросс.
 
По итогам проведенных испытаний «Лучшим по профессии» стал капитан полиции Сергей Масловский - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Зуевский».
 
Победитель будет представлять Кировскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства МВД России в городе Барнауле.
 
по информации УМВД по Кировской области


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