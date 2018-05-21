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В Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча Колесова

Сегодня, 11:01 | Просмотров: 113 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Во "Всероссийский день посадки леса" в Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча Колесова.

- Что-то земля такая...
- Там клад, наверно.
- Наверно, да. Ну, лет через 80, когда рубить будут, пусть клад найдут.

Участие в посадке леса приняли губернатор Игорь Васильев, представители регионального правительства, Законодательного Собрания, органов исполнительной власти и общественных организаций. На площади почти в один гектар было высажено около четырёх тысяч саженцев кировской сосны.

В Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча КолесоваАНДРЕЙ ПЛИТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Восстанавливать после рубок, а такие вот насаждение происходят на местах сплошных вырубок, это очень важно, потому что мы должны не только увеличивать объемы вырубок, потому что это доход в бюджет Кировской области и федерального бюджета, ну и как один из главных приоритетов для себя всегда иметь ввиду - это лесовосстановление и сохранность лесов».
 
Во всех регионах страны в этот день проходят мероприятия по высадке деревьев. В Кирове местом для появления новых саженцев была выбрана "Тропа здоровья" в Порошино. Своё начало акция берет с 2011 года, который был признан Международным годом леса. Губернатор Игорь Васильев традиционно участвует в акции, говорит, что прошлогодние саженцы неплохо подросли.

В Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча КолесоваИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область заняла первое место в Российской Федерации по исполнению переданных полномочий в лесной отрасли. Одна из этих статей, по которым мы стали лучше, это лесовосстановление. И я надеюсь, что наш скромный вклад вместе с вами и членами Правительства в том, что мы посадили определённое количество деревьев, тоже зачитывается».

В Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча КолесоваВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть приятная усталость, есть удовлетворение от той работы, которую выполнил, порядка, наверно, ста саженцев посажено. И здорово то, что как раз уже второй год подряд вот эти посадки, восстановление леса проводим вблизи "Тропы здоровья"».

Добавим, всего в Кировской области в этом году планируется высадить примерно 25-ть миллионов саженцев.


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