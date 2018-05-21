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Во "Всероссийский день посадки леса" в Порошино прошла высадка лесных культур с использованием меча Колесова.Участие в посадке леса приняли губернатор Игорь Васильев, представители регионального правительства, Законодательного Собрания, органов исполнительной власти и общественных организаций. На площади почти в один гектар было высажено около четырёх тысяч саженцев кировской сосны.Во всех регионах страны в этот день проходят мероприятия по высадке деревьев. В Кирове местом для появления новых саженцев была выбрана "Тропа здоровья" в Порошино. Своё начало акция берет с 2011 года, который был признан Международным годом леса. Губернатор Игорь Васильев традиционно участвует в акции, говорит, что прошлогодние саженцы неплохо подросли.Добавим, всего в Кировской области в этом году планируется высадить примерно 25-ть миллионов саженцев.