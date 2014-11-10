Полицейский кинолог из Уржума получил благодарность от руководства УМВД за особые успехи в службе. На счету Ивана Коновалова и его напарника - овчарки Ямал - почти десяток преступлений, раскрытых по горячим следам.
В марте в дежурную часть поступило сообщение о серии краж из гаражей на улице Садовой. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал сержант полиции Иван Коновалов вместе со своим четвероногим напарником. Выяснилось, что злоумышленник вырвал замки и похитил из гаражей и бани инструменты и вещи. Служебная собака Ямал четко взяла след и привела к дому на Яранском тракте.
ИВАН КОНОВАЛОВ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ КИНОЛОГ:
«Поднялись на третий этаж, сразу же подошла к квартире, понюхала коврик и сигнальным обозначением, укладкой, обозначила мне, что мы дошли до цели».
Так подозреваемый в кражах был установлен и дал признательные показания. Иван Коновалов с Ямалом вместе уже три года. Прошли обучение в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов, а затем началась служба в тандеме.
Вырастить хорошую служебную собаку - долгий и кропотливый труд. Первое время боролись со страхом к темноте, также долго пришлось приучать к воде. Зато сейчас Ямал способен работать в любых условиях и в любое время суток.
ИВАН КОНОВАЛОВ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ КИНОЛОГ:
«Только я его выпускаю из вольера, он уже рвется к работе, ему уже надо что-то делать, что-то нюхать, что-то искать. Во время тренировок импровизируем, выбираю разный тип местности, городские условия, сельская местность, поле, рядом с водоемом».
В этом году благодаря Ивану Коновалову и его Ямалу уже раскрыто три преступления, в прошлом было раскрыто пять. За успехи в службе сержант полиции был отмечен руководством УМВД.
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