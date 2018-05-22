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«Очень хочется отметить, что движение студорядов с каждым годом набирает обороты, хотя количество участников, которые въезжают на целину достаточно стабильно - это 600-700 человек, но подрастает количество отрядов сервиса и участников этих отрядов, вот сейчас уже ребята уехали на юг - в Артек».

«Отряды занимают огромную часть моей жизни, потому что для меня это социализация, это новые знакомства и самое лучшее лето в моей жизни».

«У нас больше специализированный отряд. И наша работа проходит вот в северных сетях, на энергетических объектах».

«Каждая целина - она неповторима. Очень большое разнообразие всего того, что происходит. Даже каждая поездка. Она иная».

Студенческие отряды открывают очередной трудовой сезон. Педагоги, строители, проводники - это движение насчитывает в области более 2000 студентов. Карина Алоян побывала на открытии и узнала - почему быть в отряде круто?Заработать и за романтикой! Они поют те же самые песни под гитару, так же с огоньком в глазах смотрят в будущее. А еще повторяют: мы трудимся, мы говорим, что труд – крут!Энергия российских студентов - источник неиссякаемый. Ребята уверены - её лишь следует направить в нужное русло. Сегодня открывается очередной трудовой сезон и кандидаты и бойцы получают долгожданные путёвки в свое трудовое лето.Ребята признаются, песни у костра - есть, но теперь это не просто "романтика стройотрядов". Нынешние студенты называют это построением корпоративной внутриотрядной культуры. Педагоги, строители, проводники - поражает и география. Студенты будут работать за пределами родного региона.Летопись трудовых побед на нашивках и шевронах форменных курток. Их предшественники студенты прошлых поколений строили БАМ и поднимали целину. С тех пор, где бы ни проходило трудовое лето у студентов, оно все равно называется целиной. Как множество других ребят, Александр уверен - скучное лето - точно не про него.Впереди - новая целина. Для кого-то она станет первой - испытание, после которого становишься по-настоящему взрослым. Незабываемые впечатления, друзья, которые всегда поддержат и помогут, орлятский круг - они не просто рабочая бригада, а настоящая, трудовая семья.