Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумы

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«Я приведу пример, не принимайте буквально, если у нас по понедельникам во всех школах идет борщ и, условно, гороховый суп, рыба, предположим, котлета, курочка запеченная, гарнир, это идет во всех школах в понедельник, во вторник - следующее, в среду - следующее, меню разнообразное».

«Гораздо лучше, когда в детские сады привозили бы очищенные картофель, морковь, которые можно уже в этот же день реализовать при приготовлении определенных блюд».

«Нас очень печалит низкая активность местных товаропроизводителей, которые участвуют в наших аукционах, от 2 до 6% мы только получаем от местных производителей».

В школах Кирова могут ввести единое меню. На каждый день недели - одинаковые обеды во всех образовательных учреждениях. Вопросы организации школьного питания вновь обсудили депутаты Гордумы.Городские власти предлагают ввести во всех муниципальных школах единое унифицированное сквозное меню с фиксированной стоимостью одного приема пищи. Это позволит спланировать систему закупок и привозить в столовые определенные продукты.Также предлагается увеличить количество технологов в Комбинате питания, который поставляет продукты, и создать там линию полуфабрикатов. Это касается и детских садов, где площади пищеблоков меньше, чем в школах.Еще одно предложение - использовать и другие формы конкурсных процедур, помимо электронных аукционов, где основным фактором в определении поставщика является цена, а не качество.Рабочая группа по организации питания в школах и детских садах также изучает опыт других регионов, в частности, Татарстана и Ульяновской области.