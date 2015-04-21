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Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумы

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 81 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В школах Кирова могут ввести единое меню. На каждый день недели - одинаковые обеды во всех образовательных учреждениях. Вопросы организации школьного питания вновь обсудили депутаты Гордумы.

Городские власти предлагают ввести во всех муниципальных школах единое унифицированное сквозное меню с фиксированной стоимостью одного приема пищи. Это позволит спланировать систему закупок и привозить в столовые определенные продукты.

Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумыЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Я приведу пример, не принимайте буквально, если у нас по понедельникам во всех школах идет борщ и, условно, гороховый суп, рыба, предположим, котлета, курочка запеченная, гарнир, это идет во всех школах в понедельник, во вторник - следующее, в среду - следующее, меню разнообразное».
 
 
Также предлагается увеличить количество технологов в Комбинате питания, который поставляет продукты, и создать там линию полуфабрикатов. Это касается и детских садов, где площади пищеблоков меньше, чем в школах.

Вопрос организации школьного питания обсудили депутаты гордумыВЛАДИМИР КОДАЧИГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Гораздо лучше, когда в детские сады привозили бы очищенные картофель, морковь, которые можно уже в этот же день реализовать при приготовлении определенных блюд».
 
 
Еще одно предложение - использовать и другие формы конкурсных процедур, помимо электронных аукционов, где основным фактором в определении поставщика является цена, а не качество.

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нас очень печалит низкая активность местных товаропроизводителей, которые участвуют в наших аукционах, от 2 до 6% мы только получаем от местных производителей».
 
 
Рабочая группа по организации питания в школах и детских садах также изучает опыт других регионов, в частности, Татарстана и Ульяновской области.


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