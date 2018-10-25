1,5 миллиона рублей каждому - на решение насущных проблем. Определены участники проекта «Народный бюджет» в 2019 году. Ими стали девять городских поселений и город Киров. В чем суть проекта?
Важный социальный объект в Вахрушах - стадион - сегодня в ожидании больших перемен. Здесь уже начались работы по обустройству пешеходной дорожки и уличного освещения. Решение этой и других поселковых проблем стало возможным благодаря активному участию в проекте "Народный бюджет".
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Проект действительно замечательный, который позволяет не только решить наши местные проблемы, но и создает своего рода обратную связь, когда мы в ходе заседаний бюджетной комиссии получаем от жителей информацию о том, что важно для них, о тех, проблемах, которыми важными считают именно наши жители».
В этом году Вахрушевское городское поселение вновь стало участником проекта "Народный бюджет". Всего победителей 10. Их представители сегодня собрались за одним столом, чтобы обсудить детали и еще раз проговорить механизм реализации проекта. Каждому участнику из областного бюджета предоставляется грант в размере 1,5 миллиона рублей. Еще, как минимум, полмиллиона "добавит" само муниципальное образование. Эти средства будут направлены на реализацию инициатив местных жителей.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом муниципальном образовании будет сформирована инициативная группа из местных жителей и которым будет предоставлено право распределить часть бюджетных средств на те проекты, кот они будут рассматривать и определять приоритеты».
Реализация выбранных проектов будет осуществляться уже в следующем году. Впервые участником "Народного бюджета" стал город Киров.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«И у нас есть инициатива от Лянгасово, там очень активный общественный совет, и они тоже планирую участвовать».
Типология проектов схожа с теми, что реализуются в рамках ППМИ: часто это ремонт тротуаров, дорог, обустройство уличного освещения и детских площадок. В Вахрушах в прошлом году отремонтировали территорию памятника воинам-землякам и водосброс плотины местного пруда.
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