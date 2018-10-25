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Новости / Общество

Определены участники проекта «Народный бюджет»

Сегодня, 17:07 | Просмотров: 118 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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1,5 миллиона рублей каждому - на решение насущных проблем. Определены участники проекта «Народный бюджет» в 2019 году. Ими стали девять городских поселений и город Киров. В чем суть проекта?
 
 
Важный социальный объект в Вахрушах - стадион - сегодня в ожидании больших перемен. Здесь уже начались работы по обустройству пешеходной дорожки и уличного освещения. Решение этой и других поселковых проблем стало возможным благодаря активному участию в проекте "Народный бюджет".

Определены участники проекта «Народный бюджет»ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, ГЛАВА ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Проект действительно замечательный, который позволяет не только решить наши местные проблемы, но и создает своего рода обратную связь, когда мы в ходе заседаний бюджетной комиссии получаем от жителей информацию о том, что важно для них, о тех, проблемах, которыми важными считают именно наши жители».
 
 
В этом году Вахрушевское городское поселение вновь стало участником проекта "Народный бюджет". Всего победителей 10. Их представители сегодня собрались за одним столом, чтобы обсудить детали и еще раз проговорить механизм реализации проекта. Каждому участнику из областного бюджета предоставляется грант в размере 1,5 миллиона рублей. Еще, как минимум, полмиллиона "добавит" само муниципальное образование. Эти средства будут направлены на реализацию инициатив местных жителей.

Определены участники проекта «Народный бюджет»ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом муниципальном образовании будет сформирована инициативная группа из местных жителей и которым будет предоставлено право распределить часть бюджетных средств на те проекты, кот они будут рассматривать и определять приоритеты».
 
 
Реализация выбранных проектов будет осуществляться уже в следующем году. Впервые участником "Народного бюджета" стал город Киров.

Определены участники проекта «Народный бюджет»ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«И у нас есть инициатива от Лянгасово, там очень активный общественный совет, и они тоже планирую участвовать».
 
 
Типология проектов схожа с теми, что реализуются в рамках ППМИ: часто это ремонт тротуаров, дорог, обустройство уличного освещения и детских площадок. В Вахрушах в прошлом году отремонтировали территорию памятника воинам-землякам и водосброс плотины местного пруда.


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