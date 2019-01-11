Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 лет

Вятский палеонтологический музей получил неожиданный подарок. Кировчанка передала музею клыки моржа. Возраст экспоната, по предварительной оценке, - около тысячи лет.
Сначала думали, что это бивни мамонта. Много лет клыки хранились в гараже Анастасии Анфилатовой, он и все его содержимое достались в наследство. АНАСТАСИЯ АНФИЛАТОВА:
«Долго смотрели, что куда, откуда? Что с ними сделать? Решили подарить музею.Нет, не жалко. Мы даже не знали, чьи это».
Неожиданный подарок оказался клыками моржа. Это не древний вид, а современное животное.
ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это не первый дар, который наш музей получает. Даже в этом году. Нам принесли в этом году черепа медведя, волка. Каждый год что-то получаем, иногда совершенно уникальные вещи, которые сами мы бы не могли найти. Бивень или клык моржа - одна из таких вещей».
Сотрудники музея говорят, что хотели бы организовать отдельную выставку, где покажут современные виды животных.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Возраст этого экспоната - примерно тысяча лет. Десна моржа уже полностью окаменела, а сам бивень и зубы только частично».
Анастасия Анфилатова и ее семья от палеонтологического музея получили благодарственное письмо и пригласительные билеты.
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