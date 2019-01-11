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Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 лет

Вчера, 18:00 | Просмотров: 107 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Вятский палеонтологический музей получил неожиданный подарок. Кировчанка передала музею клыки моржа. Возраст экспоната, по предварительной оценке, - около тысячи лет.

Сначала думали, что это бивни мамонта. Много лет клыки хранились в гараже Анастасии Анфилатовой, он и все его содержимое достались в наследство.

Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 летАНАСТАСИЯ АНФИЛАТОВА:
«Долго смотрели, что куда, откуда? Что с ними сделать? Решили подарить музею.Нет, не жалко. Мы даже не знали, чьи это».
 
 
Неожиданный подарок оказался клыками моржа. Это не древний вид, а современное животное.

Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 летЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это не первый дар, который наш музей получает. Даже в этом году. Нам принесли в этом году черепа медведя, волка. Каждый год что-то получаем, иногда совершенно уникальные вещи, которые сами мы бы не могли найти. Бивень или клык моржа - одна из таких вещей».
 
 
Сотрудники музея говорят, что хотели бы организовать отдельную выставку, где покажут современные виды животных.

Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 летАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Возраст этого экспоната - примерно тысяча лет. Десна моржа уже полностью окаменела, а сам бивень и зубы только частично».
 
 
Анастасия Анфилатова и ее семья от палеонтологического музея получили благодарственное письмо и пригласительные билеты.


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