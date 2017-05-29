В Кстинино прошел слёт замещающих семей
На четвертый городской слет собралось больше 50 семей. Тема этого года - "Такой разный театр". Участников ждали мастер-классы от профессиональных актеров и режиссеров, работающих в нашем городе. Коллекцию "Барыня-сударыня" представил и театр моды школы-интерната № 1. Для ребят это хорошая возможность проявить свои творческие способности, а их выступления не раз были отмечены на конкурсах разного уровня.
ГАЛИНА ОДИНЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1 Г. КИРОВА:
- Два слова, которыми вы можете описать своего ребенка - добрый, веселый.
Приемные и опекунские семьи все чаще называют замещающими. На сегодняшний день в Кирове в них воспитывается 659 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своим опытом могут поделиться многие участники слета.
БОРИС ОЛЕЙНИК, УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО СЛЕТА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ:
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