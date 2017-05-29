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В Кстинино прошел слёт замещающих семей

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кстинино в лагере "Алые паруса" прошел традиционный слёт замещающих семей. Для детей подготовили игровые программы, а родители смогли обсудить проблемы воспитания.

На четвертый городской слет собралось больше 50 семей. Тема этого года - "Такой разный театр". Участников ждали мастер-классы от профессиональных актеров и режиссеров, работающих в нашем городе. Коллекцию "Барыня-сударыня" представил и театр моды школы-интерната № 1. Для ребят это хорошая возможность проявить свои творческие способности, а их выступления не раз были отмечены на конкурсах разного уровня.

В Кстинино прошел слёт замещающих семейГАЛИНА ОДИНЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1 Г. КИРОВА:
«На уроках технологии мы с ребятами изготавливаем выкройки по программе, учимся обрабатывать швейные изделия, а итогом является коллекция, потом придумаем, как ее показать, сюжет, музыкальное оформление, театрализованное представление».
 
 
Для детей и взрослых подготовили тренинги, игры и квесты. Участники знакомились друг с другом, рассказывали о себе и своих близких, в целом о семье.

- Два слова, которыми вы можете описать своего ребенка - добрый, веселый.

Приемные и опекунские семьи все чаще называют замещающими. На сегодняшний день в Кирове в них воспитывается 659 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своим опытом могут поделиться многие участники слета.

В Кстинино прошел слёт замещающих семейБОРИС ОЛЕЙНИК, УЧАСТНИК ГОРОДСКОГО СЛЕТА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ:
«У меня трое детей замуж вышло, я уже и дедушка, и еще ребенка жду, у меня такое переплетение, внуки старше, чем дети некоторые».
 
 
Городские слеты замещающих семей проходят на базе оздоровительных лагерей с 2016 года. И это не только развлечение, но и получение новых знаний, и возможность обсудить проблемы со специалистами - психологами и педагогами.


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