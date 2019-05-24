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Кировским библиотекарям вручили почетные грамоты и благодарственные письма

Вчера, 17:44 | Просмотров: 204 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Кировским библиотекарям в профессиональный праздник вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Библиотека уже давно перестала быть просто местом выдачи книг, сейчас это современные Интеллект-центры, где внедряются новые информационные технологии, действуют клубы по интересам, проводится множество досуговых мероприятий. Но даже те библиотекари, стаж которых перевалил за три десятка лет, перемены воспринимают позитивно.

Кировским библиотекарям вручили почетные грамоты и благодарственные письмаТАТЬЯНА СОРОКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПАТЕНТНЫМ СЕКТОРОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«Интересно работать, интересно общаться, перенимать опыт от молодых сотрудников, они приносят всегда новое, живое, мы стараемся поднимать на их уровень в плане общения с молодежью, нахождения новых путей, способов, форм работы».

В свой профессиональный праздник больше тридцати сотрудников библиотек города Кирова были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами - за творческий поиск и инновационные подходы в работе по приобщению к книжной культуре. Есть среди них и те, кто раньше даже не думал об этой профессии.

Кировским библиотекарям вручили почетные грамоты и благодарственные письмаОЛЬГА ЧИКИШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Скорее всего, это был просто зов души, я решила попробовать подать свое резюме в библиотеку имени Пушкина, и, как оказалось, мои знания, умения, навыки там очень востребованы, меня с радостью взяли на работу, и я нашла то место, где могу реализовать себя, мне очень нравится эта работа».

Праздник приурочен к знаменательной дате - 27 мая 1795 года в России открылась первая публичная библиотека, ныне Российская Национальная библиотека. Этот день объединяет всех, кто любит книгу: библиографов, библиотекарей, книговедов, учителей.


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