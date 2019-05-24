Кировским библиотекарям вручили почетные грамоты и благодарственные письма

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Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Кировским библиотекарям в профессиональный праздник вручили почетные грамоты и благодарственные письма.Библиотека уже давно перестала быть просто местом выдачи книг, сейчас это современные Интеллект-центры, где внедряются новые информационные технологии, действуют клубы по интересам, проводится множество досуговых мероприятий. Но даже те библиотекари, стаж которых перевалил за три десятка лет, перемены воспринимают позитивно.В свой профессиональный праздник больше тридцати сотрудников библиотек города Кирова были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами - за творческий поиск и инновационные подходы в работе по приобщению к книжной культуре. Есть среди них и те, кто раньше даже не думал об этой профессии.Праздник приурочен к знаменательной дате - 27 мая 1795 года в России открылась первая публичная библиотека, ныне Российская Национальная библиотека. Этот день объединяет всех, кто любит книгу: библиографов, библиотекарей, книговедов, учителей.