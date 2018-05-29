Киров присоединился к всероссийской встрече близнецов
Они похожи друг на друга до полного совпадения - для всех, но только не для родителей, которые никогда не путают своих близнецов. Причем в этом сходстве есть и плюсы, недоступные для тех, у кого рядом нет своей 100% генетической копии.
- Совершенно разные, то одна лидер, то другая. Бывает, дерутся между собой. Пользуются, что похожи, чтобы кого-то обмануть.
КСЕНИЯ ГЕРАСИМОВА:
«Замечательно, они просыпаются и сами с собой занимаются».
Праздник «Двойное счастье» организован в Кирове уже в 5-й раз. Его участников становится все больше. А вот с погодой уже который год не везет - идет дождь. Но это не помеха для близняшек и их родителей, которые даже зонтики своим чадам покупают одинаковые.
- До года сложно, а потом интересно вдвоём.
- Они спорят, кому какая одежда. Поэтому покупаем одинаковую.
Обмен родительским опытом одна из задач таких встреч. На память от "Двойного счастья" у кировчан останутся общие фотография и желание в следующий раз увидеть новые лица на празднике, призванном укреплять семейные ценности.
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