Киров присоединился к всероссийской встрече близнецов

Поделиться новостью:

Свыше 150 городов России присоединились к всероссийской встрече близнецов. Люди, похожие как две капли воды - собрались и в Кирове, на площадке у Цирка. О празднике "Двойное счастье" репортаж Ивана Швецова.Они похожи друг на друга до полного совпадения - для всех, но только не для родителей, которые никогда не путают своих близнецов. Причем в этом сходстве есть и плюсы, недоступные для тех, у кого рядом нет своей 100% генетической копии.Праздник «Двойное счастье» организован в Кирове уже в 5-й раз. Его участников становится все больше. А вот с погодой уже который год не везет - идет дождь. Но это не помеха для близняшек и их родителей, которые даже зонтики своим чадам покупают одинаковые.Обмен родительским опытом одна из задач таких встреч. На память от "Двойного счастья" у кировчан останутся общие фотография и желание в следующий раз увидеть новые лица на празднике, призванном укреплять семейные ценности.