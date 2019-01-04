На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.
ДТП произошло утром в Кирове на ул. Ленина, 103а.
По предварительным данным, 31-летний водитель «Опель Астра» на регулируемом перекрестке при повороте направо не убедился в безопасности маневра.
Мужчина не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил на него наезд.
В результате происшествия 19-летний молодой человек-пешеход получил травмы (не госпитализирован).
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.
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