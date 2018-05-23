В Кирове прошел форум "Предпринимательство на Вятке"

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В областном центре прошел традиционный региональный форум "Предпринимательство на Вятке". Его задача - привлечь власть и коммерсантов к обсуждению проблем малого и среднего бизнеса.Форум "Предпринимательство на Вятке" открыт для всех. В нем могут принять участие, как опытные бизнесмены, так и те, кто только собирается открыть свое дело. Форум это не просто площадка для диалога, но и поиск совместного пути развития, где можно от разговора перейти к практическому взаимодействию. Основные цели форума создать эффективную площадку для диалога предпринимателей с органами власти различных уровней, вовлечь субъекты малого и среднего предпринимательства в процесс формирования региональной экономической политики, а также популяризировать предпринимательскую деятельность.Во время встречи состоялась дискуссия на тему "предпринимательство в регионе: создание благоприятного бизнес-климата", где поднимались самые актуальные вопросы.В ходе дискуссии каждый мог рассказать о себе и своих проблемах. Глава региона поблагодарил участников за открытый диалог и отметил, что в правительстве Кировской области ведется системная работа по взаимодействию с бизнес-сообществом. Регулярно проходят заседания координационного совета при губернаторе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.