В Кирове прошел форум "Предпринимательство на Вятке"
Форум "Предпринимательство на Вятке" открыт для всех. В нем могут принять участие, как опытные бизнесмены, так и те, кто только собирается открыть свое дело. Форум это не просто площадка для диалога, но и поиск совместного пути развития, где можно от разговора перейти к практическому взаимодействию. Основные цели форума создать эффективную площадку для диалога предпринимателей с органами власти различных уровней, вовлечь субъекты малого и среднего предпринимательства в процесс формирования региональной экономической политики, а также популяризировать предпринимательскую деятельность.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы не будем помогать предприимчивым людям, которые приходит в бизнес, во власть с новыми идеями и желаниями работать на себя, на свою семью, на свой регион, страну. Пополнять бюджет, приносить новые идеи, то глупо будет говорить о каком-то развитии».
Во время встречи состоялась дискуссия на тему "предпринимательство в регионе: создание благоприятного бизнес-климата", где поднимались самые актуальные вопросы.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня, для меня лично важно, чтобы обменялись мнениями о том, что такое благоприятный инвестиционный климат, как предприниматели видят инвестиционную политику правительства Кировской области, какие меры поддержки и воздействия необходимы со стороны правительства Кировской области со стороны органов власти для развития предпринимательства на Вятке».
В ходе дискуссии каждый мог рассказать о себе и своих проблемах. Глава региона поблагодарил участников за открытый диалог и отметил, что в правительстве Кировской области ведется системная работа по взаимодействию с бизнес-сообществом. Регулярно проходят заседания координационного совета при губернаторе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!