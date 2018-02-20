Владимир Быков оценил навыки будущих защитников Отечества

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«Он должен ориентироваться, где ему находиться в бою, командовать отделением самостоятельно, любая маленькая ошибка в бою - это смерть».

«Сначала было трудно освоиться, построения, переходы, потом все сплотились, все начали действовать сообща, у нас начало все получаться».

«Мы выезжали впервые в истории наших городских сборов электричкой, там мотовозом, с переходом пешком, все довольны были».

«В то время это был самый мощный и один из многочисленных видов вооруженных сил Советского Союза, и тогда танки считались главной ударной силой сухопутных войск, и вот, будучи мальчишкой, я решил, что надо быть в этой главной ударной силе».

«Я не видел здесь тех, кто бы был недоволен или был уставший, наоборот, неподдельный интерес, главное, что они получили удовольствие и жизненный заряд, когда предложили, что надо срочно идти на ужин, все дружно зааплодировали, это говорит о том, что они выложились, потратили силы, получили удовлетворение».

На пути к армейской службе. В эти дни десятиклассники кировских школ принимают участие в военно-тренировочных сборах. Накануне навыки будущих защитников Отечества оценил председатель Законодательного собрания области.Для школьников команды "Газы", "Отражение воздушного противника", "В атаку!" уже стали привычными. Занятие по тактике - не единственное на сборах, но, пожалуй, самое "солдатское".Школьники также интенсивно занимаются строевой, инженерной, медицинской подготовкой, изучают оружие, боеприпасы, средства индивидуальной химзащиты, общевоинские уставы. График напряженный, но никто не жалуется.Организатором ежегодных сборов выступает Детско-юношеский центр имени Александра Невского. Занятия в оздоровительном лагере "Звездный" - это уже заключительный этап. Неделей раньше ребятам довелось побывать и на боевых стрельбах в войсковой части.Как школьники осваивают армейские навыки, оценил председатель Законодательного собрания области Владимир Быков. Среди испытаний - ориентирование на местности, движение по азимуту, самоокапывание, маскировка, преодоление комплексной полосы препятствий. А затем спикер областного парламента рассказал старшеклассникам о силовых структурах страны и особо остановился на деятельности спецподразделений в каждой из них. Ребята поинтересовались, почему кадровый военный выбрал именно танковые войска.Ребят также интересовало, как будет развиваться движение Юнармия в регионе, возможность возвращения в школы начальной военной подготовки и другие вопросы об армейской службе.А на завтра лагерь принимал следующую смену школьников. Всего же в военно-тренировочных сборах примут участие более 700 старшеклассников.