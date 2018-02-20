Владимир Быков оценил навыки будущих защитников Отечества

На пути к армейской службе. В эти дни десятиклассники кировских школ принимают участие в военно-тренировочных сборах. Накануне навыки будущих защитников Отечества оценил председатель Законодательного собрания области.
- Вспышка слева!
Для школьников команды "Газы", "Отражение воздушного противника", "В атаку!" уже стали привычными. Занятие по тактике - не единственное на сборах, но, пожалуй, самое "солдатское".
ДМИТРИЙ ЛЫСИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
«Он должен ориентироваться, где ему находиться в бою, командовать отделением самостоятельно, любая маленькая ошибка в бою - это смерть».
Школьники также интенсивно занимаются строевой, инженерной, медицинской подготовкой, изучают оружие, боеприпасы, средства индивидуальной химзащиты, общевоинские уставы. График напряженный, но никто не жалуется.
ВЛАДИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, УЧАСТНИК ВОЕННО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ:
«Сначала было трудно освоиться, построения, переходы, потом все сплотились, все начали действовать сообща, у нас начало все получаться».
Организатором ежегодных сборов выступает Детско-юношеский центр имени Александра Невского. Занятия в оздоровительном лагере "Звездный" - это уже заключительный этап. Неделей раньше ребятам довелось побывать и на боевых стрельбах в войсковой части.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Мы выезжали впервые в истории наших городских сборов электричкой, там мотовозом, с переходом пешком, все довольны были».
Как школьники осваивают армейские навыки, оценил председатель Законодательного собрания области Владимир Быков. Среди испытаний - ориентирование на местности, движение по азимуту, самоокапывание, маскировка, преодоление комплексной полосы препятствий. А затем спикер областного парламента рассказал старшеклассникам о силовых структурах страны и особо остановился на деятельности спецподразделений в каждой из них. Ребята поинтересовались, почему кадровый военный выбрал именно танковые войска.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В то время это был самый мощный и один из многочисленных видов вооруженных сил Советского Союза, и тогда танки считались главной ударной силой сухопутных войск, и вот, будучи мальчишкой, я решил, что надо быть в этой главной ударной силе».
Ребят также интересовало, как будет развиваться движение Юнармия в регионе, возможность возвращения в школы начальной военной подготовки и другие вопросы об армейской службе.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не видел здесь тех, кто бы был недоволен или был уставший, наоборот, неподдельный интерес, главное, что они получили удовольствие и жизненный заряд, когда предложили, что надо срочно идти на ужин, все дружно зааплодировали, это говорит о том, что они выложились, потратили силы, получили удовлетворение».
А на завтра лагерь принимал следующую смену школьников. Всего же в военно-тренировочных сборах примут участие более 700 старшеклассников.
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