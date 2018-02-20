ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

30 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.9084
EURO: 72.4118
Погода в городе Кирове:
утром:  +23...+25°C
днём:  +30...+32°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников Отечества

Вчера, 20:47 | Просмотров: 147 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
На пути к армейской службе. В эти дни десятиклассники кировских школ принимают участие в военно-тренировочных сборах. Накануне навыки будущих защитников Отечества оценил председатель Законодательного собрания области.

- Вспышка слева!

Для школьников команды "Газы", "Отражение воздушного противника", "В атаку!" уже стали привычными. Занятие по тактике - не единственное на сборах, но, пожалуй, самое "солдатское".

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников ОтечестваДМИТРИЙ ЛЫСИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
«Он должен ориентироваться, где ему находиться в бою, командовать отделением самостоятельно, любая маленькая ошибка в бою - это смерть».
 
 
Школьники также интенсивно занимаются строевой, инженерной, медицинской подготовкой, изучают оружие, боеприпасы, средства индивидуальной химзащиты, общевоинские уставы. График напряженный, но никто не жалуется.

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников ОтечестваВЛАДИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, УЧАСТНИК ВОЕННО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ:
«Сначала было трудно освоиться, построения, переходы, потом все сплотились, все начали действовать сообща, у нас начало все получаться».
 
 
Организатором ежегодных сборов выступает Детско-юношеский центр имени Александра Невского. Занятия в оздоровительном лагере "Звездный" - это уже заключительный этап. Неделей раньше ребятам довелось побывать и на боевых стрельбах в войсковой части.

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников ОтечестваВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Мы выезжали впервые в истории наших городских сборов электричкой, там мотовозом, с переходом пешком, все довольны были».
 
 
Как школьники осваивают армейские навыки, оценил председатель Законодательного собрания области Владимир Быков. Среди испытаний - ориентирование на местности, движение по азимуту, самоокапывание, маскировка, преодоление комплексной полосы препятствий. А затем спикер областного парламента рассказал старшеклассникам о силовых структурах страны и особо остановился на деятельности спецподразделений в каждой из них. Ребята поинтересовались, почему кадровый военный выбрал именно танковые войска.

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников ОтечестваВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В то время это был самый мощный и один из многочисленных видов вооруженных сил Советского Союза, и тогда танки считались главной ударной силой сухопутных войск, и вот, будучи мальчишкой, я решил, что надо быть в этой главной ударной силе».
 
 
Ребят также интересовало, как будет развиваться движение Юнармия в регионе, возможность возвращения в школы начальной военной подготовки и другие вопросы об армейской службе.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не видел здесь тех, кто бы был недоволен или был уставший, наоборот, неподдельный интерес, главное, что они получили удовольствие и жизненный заряд, когда предложили, что надо срочно идти на ужин, все дружно зааплодировали, это говорит о том, что они выложились, потратили силы, получили удовлетворение».
 
 
А на завтра лагерь принимал следующую смену школьников. Всего же в военно-тренировочных сборах примут участие более 700 старшеклассников.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

12:15 29.05.2019


В Кильмезском районе "Лада Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

10:11 29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В парке у областной филармонии ограбили подростка.

17:00 28.05.2019


В парке у областной филармонии ограбили подростка.

В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

16:46 28.05.2019


В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

16:37 28.05.2019


В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

16:26 28.05.2019


В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

16:23 28.05.2019


В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

Все новости

Вести. Кировская область

Владимир Быков оценил навыки будущих защитников Отечества

20:47 29.05.2019


Владимир Быков оценил навыки будущих защитников Отечества

Приставы составили собирательный образ должника-алиментщика

17:49 29.05.2019


Приставы составили собирательный образ должника-алиментщика

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике

17:47 29.05.2019


Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике

Кировчанин взял серебро Первенства России по греко-римской борьбе

14:34 29.05.2019


Кировчанин взял серебро Первенства России по греко-римской борьбе

Дефицит мест в детских сада города Кирова сохраняется

14:32 29.05.2019


Дефицит мест в детских сада города Кирова сохраняется

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

20.02.2018


Торжественный вечер ко Дню защитников Отечества в ДК «Космос»

Владимир Быков провел брифинг, посвященный предстоящему пленарному заседанию ОЗС

20.07.2017


Владимир Быков провел брифинг, посвященный предстоящему пленарному заседанию ОЗС

Школьники на аэродроме в Порошино знакомятся с армейской жизнью

02.06.2016


Школьники на аэродроме в Порошино знакомятся с армейской жизнью

В Кирове отметили День защитника Отечества

26.02.2019


В Кирове отметили День защитника Отечества

Владимир Быков рассказал о приоритетах в развитии Кировской области

16.05.2017


Владимир Быков рассказал о приоритетах в развитии Кировской области

Брифинг Владимира Быкова

03.11.2016


Брифинг Владимира Быкова

Популярные новости

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

16.05.2019


В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх