В Яранске завершился крестный ход
- Мы очень хотели сына, святого Матфея просили, и родился сын. Называли Матфеем, в честь святого.
ОЛЬГА НОВОКРЕЩЕНОВА:
«Для меня это огромная помощь, у меня был инсульт, отец Матфей помог».
ВАЛЕРИЙ ВЕТУШКИН, КАЗАК:
«Матфей яранский святой прославленный и помощь по молитве к нему нам всем доходит от Господа».
Преподобный Матфей - местночтимый святой, но поклониться его мощам приходят люди не только из Яранска. Поток верующих заполняет весь город, ГИБДД временно перекрывают дороги, за порядком следят казаки.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Год от года матфеевский крестный ход в Яранске становится все более многочисленным. Верующие проходят по местам, где когда-то служил отец Матфей. А заканчивается шествие на кладбище у часовни, где долгое время был похоронен отец Матфей. Сейчас его мощи перенесены в Троицкий собор Яранска».
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