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Накануне в Яранске завершился крестный ход в честь преподобного Матфея Яранского. В течение трех дней верующие обошли все деревни и сёла, где служил святой.Впереди на внедорожнике едет мини-колокольня - это выглядит необычно для крестного хода, но создает очень радостную атмосферу для всей процессии. Здесь много людей, которые могут рассказать удивительные истории о том, как святой помог им.Преподобный Матфей - местночтимый святой, но поклониться его мощам приходят люди не только из Яранска. Поток верующих заполняет весь город, ГИБДД временно перекрывают дороги, за порядком следят казаки.