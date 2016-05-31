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Новости / Общество

В Яранске завершился крестный ход

Сегодня, 11:02 | Просмотров: 151 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Накануне в Яранске завершился крестный ход в честь преподобного Матфея Яранского. В течение трех дней верующие обошли все деревни и сёла, где служил святой.
 
 
Впереди на внедорожнике едет мини-колокольня - это выглядит необычно для крестного хода, но создает очень радостную атмосферу для всей процессии. Здесь много людей, которые могут рассказать удивительные истории о том, как святой помог им.

- Мы очень хотели сына, святого Матфея просили, и родился сын. Называли Матфеем, в честь святого.

В Яранске завершился крестный ходОЛЬГА НОВОКРЕЩЕНОВА:
«Для меня это огромная помощь, у меня был инсульт, отец Матфей помог».

В Яранске завершился крестный ходВАЛЕРИЙ ВЕТУШКИН, КАЗАК:
«Матфей яранский святой прославленный и помощь по молитве к нему нам всем доходит от Господа».

Преподобный Матфей - местночтимый святой, но поклониться его мощам приходят люди не только из Яранска. Поток верующих заполняет весь город, ГИБДД временно перекрывают дороги, за порядком следят казаки.

В Яранске завершился крестный ходИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Год от года матфеевский крестный ход в Яранске становится все более многочисленным. Верующие проходят по местам, где когда-то служил отец Матфей. А заканчивается шествие на кладбище у часовни, где долгое время был похоронен отец Матфей. Сейчас его мощи перенесены в Троицкий собор Яранска».


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